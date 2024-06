O real está entre as dez moedas que mais perderam valor frente ao dólar em 2024, aponta um levantamento feito pela agência classificadora de risco Austin Rating com base em dados do Banco Central do Brasil. A moeda brasileira subiu duas posições em um ranking de 118 países e passou para a sétima colocação entre as que mais se desvalorizaram, após acumular uma queda de 9,5% no ano até o fechamento dos mercados na terça-feira (11), dia em que o dólar comercial subiu para R$ 5,36, atingindo o maior valor desde novembro de 2022. Para a elaboração do ranking, entretanto, a Austin Rating considerou as taxas de câmbio de referência Ptax, divulgadas diariamente pelo Banco Central. Nessa modalidade, o dólar encerrou a terça-feira cotado a R$ 5,35.

Segundo o levantamento, a moeda nigeriana é a que mais se desvalorizou frente à norte-americana em 2024, com perdas de 42,8%. Na sequência, estão as moedas do Egito e do Sudão do Sul, com quedas de 35% e 29,9%, respectivamente.