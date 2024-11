Política Após apreensão de celular e computador, Polícia Federal confirma que falsa filiação de Lula ao partido de Bolsonaro foi feita em cidade do Mato Grosso do Sul

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Suspeito inseriu informações pessoais de Lula em formulário no site do PL, partido de oposição ao governo. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) confirmou que a filiação fraudulenta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Partido Liberal foi realizada na cidade de Fátima do Sul (MS). Durante a operação, realizada na última quarta-feira (30), foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que resultou no recolhimento de um celular e um computador.

Ao portal de notícias g1, a PF informou que a operação foi deflagrada na cidade de Fátima do Sul, e com base nos aparelhos eletrônicos apreendidos, foi confirmado que a fraude que filiou Lula ao PL, em julho de 2023, foi realizada no município.

O partido PL faz oposição ao governo atual e tem entre seus filiados o ex-presidente Jair Bolsonaro. A falsa filiação foi comunicada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e revertida ainda no ano passado.

Segundo a investigação, nenhum dos moradores da casa em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão foi conduzido à delegacia. A PF informou ainda que essas pessoas deverão ser ouvidas posteriormente, por depoimento virtual, visto que a operação foi realizada por equipes de Brasília.

Ainda de acordo com a PF, os investigados podem responder por invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e falsa identidade.

Funcionário

A Polícia Federal informou que também investiga a atuação de um “funcionário do Partido Liberal” que teria realizado a “etapa de moderação” do cadastro – ou seja, confirmado as informações recebidas no formulário fraudado.

Segundo a PF, o suspeito de fraudar o sistema acessou o formulário digital no site oficial do próprio PL e inseriu diversas informações pessoais de Lula, já durante o atual mandato de presidente.

Na época da filiação falsa, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia confirmado à TV Globo que a fraude tinha usado a senha de uma advogada do PL para acessar o sistema e inserir o cadastro falso de Lula.

O inquérito ainda tenta descobrir se os envolvidos cometeram outras fraudes do mesmo tipo, e com qual intenção.

Responsável

Um adolescente de 13 anos foi identificado como o responsável pela falsa inserção do presidente Lula no PL, o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada pela PF após uma série de diligências realizadas em Fátima do Sul. Além do adolescente, outro indivíduo também será investigado.

