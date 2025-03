Colunistas Após aprovação de R$ 50 bilhões para emendas parlamentares, Rigotto prevê “desvios e escândalos pela frente”

Por Flavio Pereira | 22 de março de 2025

Germano Rigotto identifica falta de transparência nos recursos destinados a emendas parlamentares. (Foto: Reprodução de vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“A vergonha continua e se agrava”, afirma o ex-governador Germano Rigotto, ao comentar alguns pontos do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 aprovado pelo Congresso. Rigotto participou do programa Pampa Debates, apresentado pelo jornalista Paulo Sergio Pinto na TV Pampa, e comentou para o colunista, que “após a represália determinada pelo Congresso pela não liberação das emendas parlamentares, através de decisão do STF, o Orçamento foi aprovado com 3 meses de atraso”.

Um dos mais requisitados especialistas na área tributária, Germano Rigotto avalia que “agora o Congresso Nacional aprova um Orçamento que, além de garantir R$ 10 bilhões para pagar as emendas não liberadas em 2024, estipula R$ 50 bilhões para emendas parlamentares em 2025. Tudo isto, infelizmente, com falta de transparência, e com objetivos fisiológicos, clientelistas e outros nada republicanos”.

Ele prevê, por conta desse volume de recursos, “muitos desvios e escândalos pela frente” e adverte:

“Os órgãos de controle, o Ministério Público e a Polícia Federal devem ter atenção total às consequências deste absurdo”.

Federação PP e União Brasil cria superbancada de 109 deputados

A Federação entre Progressistas e União Brasil avança, estimulada por duas boas razões: formará o maior bloco partidário na Câmara dos Deputados, com 109. No cenário nacional, a parceria entre as siglas cria uma espécie de “superpartido” em poder de barganha, já que reunirá a maior bancada na Câmara dos Deputados – com 109 deputados federais e garantirá um fundo partidário estimado em R$ 1 bilhão.

PP gaúcho vê fortalecida tese da candidatura própria

Presidente do PP gaúcho, o deputado federal Covatti Filho disse ontem que a Federação com o União Brasil fortalece a proposta do partido de lançar candidato próprio a governador em 2026.

MDB ruma para o consenso em torno de Gabriel Souza

No MDB, a reunião do diretório estadual na ultima quarta-feira consolidou o nome do vice-governador Gabriel Souza como pré-candidato ao Palácio Piratini em 2026. Mas, se no MDB começa a se criar consenso em torno de Gabriel Souza, entre os aliados, como o PSDB do governador Eduardo Leite, cresce um movimento pela candidatura própria desvinculada do candidato do MDB.

A polêmica da prescrição de medicamentos por farmacêuticos

Causa polêmica a resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) que autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos, incluindo aqueles que exigem receita médica. A nova norma foi divulgada no Diário Oficial de segunda-feira (17) e passa a valer no mês que vem.

Para o presidente do Cremers, “receituário de medicamentos não é receita de bolo”

Presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o médico Eduardo Neubarth Trindade afirma que não há justificativa razoável para essa medida “populista e desnecessária”. Segundo ele, a resolução precariza a saúde dos cidadãos. Na prática, explica o presidente do Cremers, o farmacêutico estará exercendo a função de médico, “porque não existe doenças simples ou doenças complexas”. Para Eduardo Trindade, “receituário de medicamentos não é receita de bolo”.

Inspirando novas parcerias

Inspirado no Amplifica RS, programa gratuito de mentoria do Conselho Regional de Administração do RS aos empreendedores que tiveram seus negócios afetados pelas enchentes de 2024, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte firmou parceria com o Conselho Federal de Administração.

O objetivo do acordo, selado recentemente em Brasília, é facilitar o acesso de profissionais de Administração a ferramentas de gestão e capacitações visando o aprimoramento de micro e pequenas empresas.

* Instagram: @flaviorrpereira

