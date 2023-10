Porto Alegre Após a enchente histórica em Porto Alegre, operação especial de limpeza retira 915 toneladas de resíduos em uma semana

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os materiais são encaminhados para o aterro sanitário no município de Minas do Leão. Foto: Divulgação/PMPA Os materiais são encaminhados para o aterro sanitário no município de Minas do Leão. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após as enchentes que causaram inúmeros transtornos em Porto Alegre na última semana, as equipes de garis da cidade já removeram 915 toneladas de materiais dos locais com possibilidade de acesso. Apenas nesta quarta-feira (4), foram retiradas cerca de 166 toneladas de resíduos no sétimo dia da operação especial de limpeza organizada pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

O serviço ocorreu no trecho 3 da Orla do Guaíba, Orla Iberê Camargo, Orla do Anfiteatro Pôr do Sol, avenida Guaíba, dos bairros Ipanema e Guarujá, e no calçadão da praia do Lami. Cerca de 120 garis das seções Centro, Sul e Extremo-Sul do DMLU executam os serviços de raspação do lodo, varrição de resíduos e remoção de materiais acumulados. A ação conta com o auxílio de 13 caminhões e três retroescavadeiras. Os materiais são encaminhados para o aterro sanitário no município de Minas do Leão, distante cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre.

De acordo com o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, a mobilização irá continuar pelos próximos dias em outras áreas afetadas pelos alagamentos. “Identificamos e mapeamos os pontos que nossas equipes já conseguem acessar, então aumentamos o efetivo nesses locais para agilizar a limpeza da cidade. Além disso, as equipes do DMLU também seguem trabalhando junto aos demais órgãos para ajudar a minimizar problemas e prestar todo o apoio necessário à população”, ressalta.

Por volta do meio-dia da última quarta-feira (27), o nível do Guaíba no Cais Mauá chegou a 3,17 metros, quarta maior marca já registrada na capital gaúcha. Em primeiro lugar no ranking histórico de inundações na cidade continua a famosa enchente de 1941, quando a água alcançou impressionantes 4,75 metros, inundando áreas de grande fluxo de pessoas, como o Mercado Público e trechos da Rua da Praia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/apos-as-enchentes-his-em-porto-alegre-operacao-especial-de-limpeza-retira-915-toneladas-de-residuos-em-uma-semana/

Após a enchente histórica em Porto Alegre, operação especial de limpeza retira 915 toneladas de resíduos em uma semana

2023-10-04