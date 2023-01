Política Após ataques em Brasília, GSI avalia câmeras com reconhecimento facial e aumento do efetivo militar

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A estimativa é a de que cerca de 4 mil criminosos invadiram o Palácio do Planalto ao longo da tarde de domingo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A estimativa é a de que cerca de 4 mil criminosos invadiram o Palácio do Planalto ao longo da tarde de domingo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estuda adotar novas medidas para aperfeiçoar a proteção e a vigilância do Palácio do Planalto, sede do governo federal em Brasília, depois da invasão e destruição do edifício no último domingo (8).

Uma das medidas analisadas pela equipe comandada pelo ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, é a instalação de câmeras de segurança mais modernas no prédio, inclusive com tecnologia de reconhecimento facial.

Se um dispositivo como este já estivesse em funcionamento no Planalto, os criminosos que invadiram e depredaram o palácio no domingo poderiam ser mais facilmente identificados e punidos pelas autoridades.

O GSI estuda ainda aumentar o efetivo de militares que integram os batalhões que fazem a proteção diária do Palácio do Planalto e implementar um novo protocolo de atuação desses batalhões. O número e o funcionamento deste novo procedimento ainda não foram detalhados – e não devem ser divulgados em um primeiro momento por questões de segurança.

A adoção do novo protocolo, no entanto, já pôde ser notada nesta quarta-feira (11). Três dias após a invasão às sedes dos Poderes e em meio à convocação de novos atos antidemocráticos em Brasília, o Palácio do Planalto estava sob forte presença militar.

Todo o perímetro do prédio que sedia o governo federal estava cercado por homens do Batalhão da Guarda Presidencial, a unidade militar mais antiga do Exército Brasileiro.

O cenário desta quarta-feira era diferente do que foi visto na tarde de domingo, quando criminosos furaram o bloqueio da Polícia Militar do Distrito Federal, tomaram controle e destruíram o Palácio do Planalto.

A avaliação interna no GSI é a de que protocolo de defesa do Planalto foi aplicado corretamente, mas o entendimento é de que houve um conjunto de erros que explicam a invasão ao edifício. Interlocutores do general Gonçalves Dias avaliam que os bloqueios que deveriam ter sido realizados pela Polícia Militar do Distrito Federal na Esplanada dos Ministérios não foram feitos.

A percepção interna também é a de que não foram transmitidas as informações que deveriam ter sido repassadas pelas autoridades e de que não houve uma reunião prévia da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal diante da confirmação de setores de inteligência de que haveria um grande contingente de pessoas marchando em direção à Praça dos Três Poderes.

Nos bastidores, integrantes do GSI explicam que o Batalhão da Guarda Presidencial atua em função da ameaça. A avaliação é a de que a ameaça não deveria ter chegado ao Palácio do Planalto no domingo, mas ter sido contida pelos agentes da PM. Como os criminosos conseguiram chegar ao Planalto, havia menos militares do que o necessário.

A estimativa é a de que cerca de 4 mil criminosos invadiram o Palácio do Planalto ao longo da tarde de domingo. Assim que o controle do prédio foi retomado, os militares subordinados ao GSI e os agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, a tropa de elite da PM do Distrito Federal, realizaram uma varredura a partir do quarto andar até o piso térreo.

A ordem ao final da varredura foi de prisão dos vândalos detidos. Ao todo, quatro ônibus deixaram o Planalto com criminosos presos. Na sequência, no próprio domingo, o GSI encaminhou para a Polícia Federal as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto. O material será periciado pela equipe da PF e será anexado às investigações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política