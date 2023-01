| Após atos terroristas, Ministério da Justiça dispensa superintendentes da Polícia Federal no Distrito Federal

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Portaria é assinada por Ricardo Cappelli, secretário-executivo do MJ e interventor na segurança pública do Distrito Federal. (Foto: Divulgação)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública dispensou do posto nesta terça-feira (10) o superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal (DF), delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos.

A portaria é assinada pelo secretário-executivo do MJ, Ricardo Cappelli – que, desde o último domingo (8), é também interventor na segurança pública do DF.

O novo superintendente será o delegado Cézar Luiz Busto de Souza. O delegado já foi superintendente em Maringá (PR) e teve uma breve passagem pele Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Dicor). O nome não foi publicado no “Diário Oficial da União”.

A decisão foi publicada dois dias após uma minoria radical promover atos de terrorismo e vandalismo na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O governo e o Ministério Público apuram se houve conivência das forças policiais distritais e federais no enfrentamento aos golpistas.

Segundo informações da GloboNews, o superintendente já tinha sido informado da mudança na última semana, antes dos atos.

Perfil

Victor Cesar dos Santos assumiu o comando da Polícia Federal no DF em agosto de 2021. Antes, tinha sido o delegado responsável pela segurança do papa Bento XVI, quando o então pontífice veio ao Brasil.

O superintendente despachou normalmente no cargo nesta terça, coordenando os trabalhos da PF na capital federal após a desmobilização dos acampamentos golpistas no Distrito Federal (feita pela Polícia Militar e pelo Exército) e pela detenção de 1,2 mil envolvidos.

Atuação questionada

A facilidade de acesso dos terroristas à Esplanada dos Ministérios e às sedes dos três Poderes da República, no domingo, levou políticos e autoridades a questionarem a eficácia da ação policial no enfrentamento a esses criminosos.

Ainda no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou uma intervenção na segurança pública do DF, nomeando Cappelli para comandar essa área na capital federal até o fim do mês.

A decisão de Lula já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Também no domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu afastar do cargo por três meses o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) – que, por sua vez, tinha demitido o secretário de Segurança Pública da capital, Anderson Torres.

Já como interventor do DF, Ricardo Cappelli também promoveu mudanças e exonerou o comandante-geral da PM distrital, Fábio Augusto. Em seu lugar, assumiu o cargo o coronel Klepter Rosa Gonçalves.

