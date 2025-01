Brasil Após atraso na liberação de lista de aprovados, Ministério da Educação estende calendário de matrículas do Sisu

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Período de matrícula deve se estender até 3 de fevereiro. (Foto: Reprodução)

Após ao menos 17 universidades estaduais e federais suspenderem temporariamente o calendário de matrículas por falta de dados dos candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, o Ministério da Educação (MEC) estendeu o período de matrículas até o dia 3 de fevereiro. Em algumas instituições, o cadastro dos estudantes começa nesta terça-feira (28).

Anteriormente, o prazo terminava em 31 de janeiro. Segundo o MEC, as mudanças não afetarão o calendário acadêmico. A pasta não comentou o que teria causado a demora na disponibilização dos dados.

Entre as instituições que anunciaram a suspensão temporária estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Universidade Federal de Rio Grande (FURG); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), entre outras.

Há ainda universidades como a Universidade Federal do Agreste do Pernambuco, que comunicou a suspensão da matrícula na data de hoje, mas já informou que será iniciada nesta quarta-feira (29). A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) também adiou o cadastro dos candidatos aprovados na chamada regular para os dias 30 e 31 de janeiro de 2025, com possibilidade de retificação no dia 4 de fevereiro de 2025.

Em nota, as instituições informaram que estão acompanhando os esforços do MEC para o processamento dos dados necessários à implementação da solicitação de matrículas online do Sisu 2025.1. O estudante deve confirmar a data de início das matrículas junto à universidade em que foi aprovado. Algumas delas já começam nesta terça-feira (28).

Para saber se você aprovado, basta acessar o sistema, clicar na opção “resultado da chamada regular” e consultar se houve aprovação em sua primeira ou segunda opção. A matrícula na universidade, a princípio, vai até o dia 31 de janeiro.

O candidato selecionado pelo Sisu deve consultar a instituição de ensino em que foi aprovado para verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula, se de forma digital ou presencial, bem como os períodos e horários estabelecidos para a entrega da documentação e para a realização dos demais procedimentos relacionados à matrícula.

Atraso e críticas

Previsto para ser divulgado neste domingo, o resultado Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 acabou atrasado por uma lentidão não prevista no processamento das informações dos candidatos. As notas foram divulgadas na manhã de segunda-feira.

As equipes técnicas do Ministério da Educação trabalharam para a divulgação do resultado até a madrugada desta segunda. Os resultados foram ao ar próximo das 7h.

O atraso na divulgação do resultado colocou o termo “Sisu” entre os mais citados na plataforma X, com piadas, memes e inúmeras reclamações. O presidente da Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), Hugo Silva, chegou a postar a print de uma mensagem enviada ao presidente do Inep cobrando respostas sobre o atraso. “É inadmissível que os estudantes precisem ficar mais de 20h em aflição com algo que definirá nosso futuro”, publicou.

Após a publicação, os candidatos também se depararam com problemas para visualizar suas colocações nas listas de espera do Sisu. Em nota, o Ministério da Educação (MEC) não reconheceu que houve erro no site e que os “candidatos devem acessar o boletim via Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, para conferir resultado e posição na lista de espera.”

Dezenas de estudantes que não foram aprovados na chamada regular reclamaram do fato de o MEC não ter exibido suas classificações na lista de espera. A informação sobre a classificação do candidato é importante porque possibilita a ele ter noção de suas chances de aprovação em uma duas graduações escolhidas anteriormente.

O prazo para escolher um dos cursos na “2ª chamada” termina em 31 de janeiro, caso não seja postergado.

