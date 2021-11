Porto Alegre Após aumento no número de passageiros, viagens de ônibus são ampliadas em Porto Alegre

As tabelas horárias podem ser conferidas no site da EPTC. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) amplia, a partir desta terça-feira (16), a oferta de transporte coletivo em Porto Alegre. A demanda de passageiros nos ônibus ainda é 40% menor do que a verificada antes da pandemia de coronavírus, mas mantém a tendência de aumento registrada nos últimos meses.

As tabelas horárias podem ser conferidas no site da EPTC. Para solicitar aumento de viagens de alguma linha ou denunciar excesso de passageiros, os usuários podem ligar para o telefone 118.

Confira as ampliações a partir desta terça:

Linha 184 Juca Batista – Ampliação de 18 viagens, passando de 68 para 86 por dia, sendo 43 por sentido. Ampliação da oferta no pico da manhã e tarde (das 6h às 9h e das 16h às 19h). Ampliação do horário de funcionamento da linha com última viagem saindo do Centro às 23h10. Primeiro horário saindo do bairro às 6h. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 17 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 20 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 18 minutos.

Linha 111 Restinga Velha (Tristeza) – Ampliação de uma viagem, passando de oito para nove por dia, sendo seis do bairro ao Centro e três do Centro ao bairro. Horário das viagens bairro ao Centro: 6h05/6h25/6h40/6h55/8h12/10h35. Horário das viagens Centro ao bairro: 7h/7h30/11h35.

Linha 272 Moradas da Hípica – Ampliação de seis viagens, passando de 29 para 35 por dia, sendo 19 do bairro ao Centro e 16 Centro ao bairro. Ampliação da oferta no pico da manhã e tarde (das 6h às 9h e das 16h às 19h). Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 20 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de uma hora. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 41 minutos.

Linha 473 Jardim Carvalho/Jardim do Salso – Ampliação de 12 viagens, passando de 46 para 58 por dia, sendo 29 por sentido. Ampliação da oferta no pico da manhã e tarde (das 6h às 9h e das 16h às 19h) e no entrepico (das 9h às 16). Ampliação do horário de funcionamento da linha com última viagem saindo do Centro às 20h40. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 23 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 40 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 26 minutos.

Linha 1493 Icaraí/Menino Deus – Oferta de 64 viagens por dia, sendo 32 por sentido. Ajuste da tabela horária para adequação de tempo de viagem. Primeiro horário saindo do bairro às 5h45 e último horário saindo do Centro às 22h28. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 28 minutos.

Linha 2533 Renascença/Alpes – Ampliação de seis viagens, passando de duas para oito por dia, sendo quatro por sentido. Linha criada para atendimento noturno nas regiões Renascença e Alpes. Com o atendimento unificado, a linha 253 Renascença foi substituída pela linha 253.3 Renascença Alpes após as 19h. Primeiro horário saindo do bairro às 19h e último horário saindo do Centro às 22h15. Horário das viagens bairro ao Centro: 19h/19h30/20h/21h30. Horário das viagens Centro ao bairro: 19h40/20h10/21h10/22h15.

