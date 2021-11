Brasil Brasileiro de 8 anos é uma das pessoas mais inteligentes do mundo

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

Gustavo Arias Saldanha toca diversos instrumentos Foto: Reprodução de vídeo Gustavo Arias Saldanha toca diversos instrumentos. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Com um QI (Quociente de Inteligência) de 140, o paulistano Gustavo Arias Saldanha, de 8 anos, é atualmente o membro brasileiro mais novo da Mensa, a associação internacional de pessoas de alto QI.

O menino demonstrou interesse pela música assim que aprendeu a falar e, aos 5 anos, se encantou pelos Beatles, quando participou de uma apresentação do Dia das Mães. Ele foi aprendendo o repertório da banda inglesa com grande velocidade. Atualmente, Gustavo toca guitarra, baixo, violão, ukulele, bateria, teclado e outros instrumentos, além de cantar e já ter quatro músicas autorais. Aos 6 anos, gravou seu primeiro álbum, com 14 sucessos da banda inglesa, atualmente disponível nos streamings.

Fascinado também por tecnologia, ele está sempre curioso por aprender e ensinar: “A tecnologia me estimula a fazer novas coisas, como criar sites e dar aula para os meus avós on-line”.

“Além da tecnologia, eu gosto de montar um estúdio de TV em casa porque tem as falas, as trocas de câmeras, as músicas de abertura e encerramento. Eu também gosto da parte do áudio, montar um estúdio de rádio e fazer a programação. Pretendo agregar música e tecnologia e outras coisas que eu gosto na minha profissão. Tenho o sonho de ter um ‘Gustavo Saldanha Animation Studio’, que é um complexo com várias coisas: estúdio de TV, rádio, teatro, escola, biblioteca”, contou o garoto.

O estudante do terceiro ano do Ensino Fundamental sabe da importância das aulas para sua formação. “Na escola, eu tento ser um bom aluno, prestar atenção na instrução da professora. Eu gosto de aprender muito sobre a música, tecnologia, aprender sobre o corpo humano, mas de algumas coisas nem tanto”, admitiu Gustavo.

QI

A medição do QI é realizada por meio de testes padronizados, com o objetivo de mensurar a inteligência da pessoa. “Baseia-se em um conjunto de tarefas, verbais ou não verbais, em que são exigidos tipos particulares de comportamentos. Esses testes buscam determinadas respostas diante de situações problemas, que permitem verificar as habilidades e os tipos de relações que o indivíduo é capaz de estabelecer com o meio”, explicou a neuropsicóloga catarinense Leninha Wagner.

“Quando uma pessoa se submete à testagem de QI e alcança resultado entre 115 e 129, ela está acima da média. Superdotado, de 130 a 144 pontos, e gênio acima de 144 pontos”, disse Leninha.

