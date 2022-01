Brasil Após Azul e Gol, Latam também é autorizada a voar com menos comissários de bordo

20 de janeiro de 2022

As companhias aéreas brasileiras são obrigadas a manter um comissário para cada 50 passageiros

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) também autorizou a Latam a voar com menos comissários de bordo. Serão três, em vez de quatro profissionais. Azul e Gol já haviam obtido aval semelhante da agência neste mês.

As três permissões são temporárias, válidas até março, e serão monitoradas pela Anac. Juntas, Azul, Gol e Latam detêm 98,2% do mercado doméstico de aviação no Brasil.

Nos três casos, as empresas poderão voar com três comissários desde que limitem a 150 o número de passageiros por avião. As companhias são obrigadas a manter um comissário para cada 50 passageiros.

Na prática, a medida obriga as empresas a reacomodarem passageiros em outros voos porque haverá limite de até 150 assentos em aviões com capacidade maior do que essa. No caso da Latam, a decisão afeta aeronaves Airbus A320 (que levam até 178 passageiros) e A321 (que transportam até 198 passageiros).

Os pedidos das companhias aéreas estão relacionados ao avanço da variante ômicron, que tem causado o afastamento de tripulantes. Segundo a Anac, o objetivo é permitir às empresas “adotar medidas operacionais frente aos impactos em atrasos e cancelamentos de voos, mantendo os níveis de segurança exigidos pela Anac”.

