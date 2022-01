Mundo Coreia do Norte ameaça retomar testes nucleares

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

Ditador Kim Jong-un coordenou reunião sobre a possível retomada dos testes nucleares Foto: KCNA Ditador Kim Jong-un coordenou reunião sobre a possível retomada dos testes nucleares. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

A Coreia do Norte ameaçou, nesta quinta-feira (20), retomar os testes nucleares e de mísseis balísticos de longo alcance, após reunião de integrantes do governo sob o comando do ditador Kim Jong-un.

Depois do lançamento de mísseis hipersônicos, os Estados Unidos impuseram, na semana passada, novas sanções a Pyongyang. “Política hostil e ameaça militar dos Estados Unidos atingiram limiar perigoso que já não pode ser ignorado”, afirmou a agência oficial de notícias KCNA.

Por essa razão, o gabinete político determinou que seja examinada rapidamente a retomada dos testes nucleares. O possível recomeço ocorre em um momento sensível para a região, com eleições presidenciais marcadas para março na Coreia do Sul e na China, o único grande aliado da Coreia do Norte e que se prepara para receber os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro.

Desde a posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, há um ano, Pyongyang rejeitou várias propostas de diálogo apresentadas pela Casa Branca.

