Mundo Após bate-boca com Trump, Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para assinar acordo de minerais com os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bate-boca no Salão Oval com o presidente dos EUA, Donald Trump, mudou os planos de assinatura do acordo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ucrânia está pronta para assinar um acordo sobre minerais com os Estados Unidos, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à rede britânica BBC no domingo (2). O acordo, que deveria ser um passo para ajudar a acabar com o conflito na Ucrânia, estava previsto para ser assinado na sexta-feira, mas uma bate-boca no Salão Oval com o presidente dos EUA, Donald Trump, mudou os planos.

“O acordo que está na mesa será assinado se as partes estiverem prontas”, disse ele em uma coletiva no Reino Unido após uma cúpula histórica em Londres que reuniu líderes de 18 países para discutir o futuro da guerra e a segurança na Europa. “É nossa política continuar o que aconteceu no passado, somos construtivos. Se concordamos em assinar o acordo sobre minerais, estamos prontos para assiná-lo.”

Zelensky tinha viajado a Washington para uma visita completa à Casa Branca na sexta-feira para assinar um acordo entre os EUA e a Ucrânia para a exploração conjunta dos vastos recursos minerais da Ucrânia, como parte de uma recuperação pós-guerra em um acordo de paz mediado pelos EUA.

Mas em sua reunião no Salão Oval, Trump repreendeu Zelensky, dizendo-lhe para ser mais “grato” pelo apoio dos EUA na guerra de três anos e que, sem a ajuda dos EUA, a Ucrânia teria sido conquistada pela Rússia.

“Ou você faz um acordo ou estamos fora”, acrescentou Trump. “E se estivermos fora, vocês vão lutar, e eu não acho que vai ser bonito.”

O líder dos EUA havia dito anteriormente que o acordo proposto sobre minerais seria “muito justo”.

Apesar da reunião turbulenta com Trump, Zelensky disse no domingo que ainda está disposto a ter um “diálogo construtivo” com os EUA:

“Eu só quero que a posição ucraniana seja ouvida. Queremos que nossos parceiros se lembrem de quem é o agressor nesta guerra.”

A proposta era dar a Washington benefícios financeiros para ajudar a Ucrânia em uma trégua, mesmo que Trump tenha se recusado repetidamente a comprometer qualquer força militar dos EUA como apoio às tropas europeias que poderiam atuar como mantenedores da paz.

Após a discussão acalorada, Zelensky partiu em sua comitiva logo após ter sido solicitado a sair, sem realizar uma entrevista coletiva conjunta planejada. O acordo sobre os recursos não foi assinado, disse a Casa Branca.

Aliados da Ucrânia se reuniram em torno de Zelensky neste domingo em uma cúpula organizada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que disse que muitos líderes europeus se comprometeram a gastar mais em segurança e montar uma coalizão para defender qualquer trégua.

O presidente francês, Emmanuel Macron, voltando da cúpula de Londres, disse em uma entrevista ao jornal francês Le Figaro que a França e o Reino Unido queriam propor uma trégua parcial de um mês com a Rússia.

Mais cedo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, advertiu à CBS News que um acordo sobre minerais entre os EUA e a Ucrânia não poderia ser assinado “sem um acordo de paz” com a Rússia.

O acordo surgiu no momento em que as relações entre os EUA e a Ucrânia começaram a ficar tensas após o governo Trump ter iniciado as negociações de paz com a Rússia sem a participação de Kiev e da Europa.

Falando após a cúpula no domingo, Zelensky disse que o bate-boca em Washington não beneficiou os EUA ou a Ucrânia, mas sim o presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, ele disse que voltaria à Casa Branca se fosse convidado.

Zelensky, porém, recusou-se a falar sobre a concessão de território a Putin, uma alternativa que tem sido defendida por membros do governo Trump e tampouco demonstrou arrependimento pela forma como lidou com a reunião com o republicano.

A Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente controla cerca de 20% do território ucraniano. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/apos-bate-boca-com-trump-zelensky-diz-que-a-ucrania-esta-pronta-para-assinar-acordo-de-minerais-com-os-estados-unidos/

Após bate-boca com Trump, Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para assinar acordo de minerais com os Estados Unidos

2025-03-03