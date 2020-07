Celebridades Após brigas públicas, Luana Piovani manda mensagem “de paz” a ex-marido: “Grata”

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Piovani já havia falado sobre as crianças estarem se aventurando no mar com o pai em conversa com uma seguidora Foto: Reprodução/Instagram Piovani já havia falado sobre as crianças estarem se aventurando no mar com o pai em conversa com uma seguidora. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Depois de protagonizarem muitas brigas públicas pela web, parece que o clima de paz voltou a reinar entre Luana Piovani e Pedro Scooby. Pelo menos foi o que a atriz deu a entender ao mandar uma mensagem para o ex-marido em uma foto que ele postou no Instagram surfando com filho Bem, de 4 anos, nas costas.

“Coisinha linda da minha vida o nosso Benzinho. Fico aqui com o coração em pulos, mas vejo como estão felizes. Grata, Pedro”, escreveu Piovani, que está passando férias em Ibiza, na Espanha.

Scooby está fazendo uma viagem pela Europa com os filhos Bem e Dom – Liz, não quis ir e ficou com a avó. Eles estão visitando diversos países e praticando muitos esportes radicais. Piovani já havia falado sobre as crianças estarem se aventurando no mar com o pai em conversa com uma seguidora. “Confesso que fico agoniada, mas os vejo felizes”, disse a atriz.

Scooby chegou a compartilhar em seu Instagram vídeos em que aparece surfando com Bem e em que Dom está praticando wakesurf sem capacete. “Não adianta vir julgar! Wakesurf não se usa capacete. Só wakeboard normal”, explicou ele. A diferença principal entre as duas modalidades é que a prancha para wakesurf não possui alças para prender os pés”, explicou ele, prevendo as críticas.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades