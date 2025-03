Geral Após calor do carnaval, frente fria chega e faz cair as temperaturas no Sul e no Sudeste do País

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Uma frente fria é esperada para avançar pelo Rio Grande do Sul a partir do próximo domingo, trazendo chuvas e uma queda acentuada nas temperaturas. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Após dias de calor intenso, uma frente fria chega para quebrar as altas temperaturas que marcaram o Carnaval de 2025 no Sul e Sudeste do Brasil. O calor extremo, com máximas próximas ou superiores a 40°C em diversas cidades, fez a folia entrar para a memória dos foliões não só pela festa, mas também pelo clima escaldante. Segundo a MetSul, a nova frente fria não afetará apenas o Rio Grande do Sul – Estados como São Paulo e Rio de Janeiro também sentirão os impactos da mudança. Embora a queda de temperatura não seja tão acentuada nessas regiões, espera-se um alívio no calor, com aumento da nebulosidade e chance de chuvas nos próximos dias.

De acordo com a MetSul, esse cenário de calor extremo foi resultado de um bloqueio atmosférico associado à Alta Semi-Estacionária do Atlântico Sul (ASAS), que inibiu a formação de chuvas e prolongou o período quente nessas regiões.

A ASAS é um sistema de alta pressão semi-estacionário localizado no Atlântico Sul, conhecido por trazer estabilidade atmosférica e reduzir a ocorrência de chuvas. Quando atua sobre o Sudeste do Brasil, afasta as instabilidades climáticas, resultando em períodos prolongados de tempo seco e quente.

Nas últimas semanas, sua influência deslocou o canal de umidade amazônico para o centro da Argentina e Uruguai, onde foram registradas chuvas intensas e tempestades frequentes. Enquanto isso, os estados do Sul e Sudeste brasileiros enfrentaram escassez de precipitações e temperaturas elevadas.

No Rio Grande do Sul, a onda de calor foi especialmente severa. Por doze dias consecutivos, as temperaturas permaneceram acima da média, com várias tardes registrando máximas próximas ou superiores a 40°C. Cidades como Santiago e Santa Maria foram algumas das mais afetadas, evidenciando a intensidade dessa onda de calor.

A boa notícia é que esse cenário extremo está prestes a mudar. Uma frente fria é esperada para avançar pelo Rio Grande do Sul a partir do próximo domingo, 9 de março, trazendo chuvas e uma queda acentuada nas temperaturas. Essa mudança deve pôr fim à longa onda de calor, com os termômetros registrando até 10°C ou mais abaixo das marcas observadas nas tardes anteriores.

Até sábado, 8 de março, o calor persistirá na maior parte do Rio Grande do Sul, com temperaturas próximas ou superiores a 40°C em algumas cidades. No entanto, pela fronteira com o Uruguai e no oeste do estado, o tempo deve começar a mudar até o fim do dia com a chegada da frente fria.

No domingo, 9 de março, a frente fria avançará pelo estado, trazendo chuvas e uma queda significativa nas temperaturas. Espera-se que as máximas fiquem entre 22°C e 25°C em diversas localidades, com marcas até abaixo de 20°C em áreas de maior altitude, em contraste marcante com os dias anteriores. As informações são do jornal O Globo.

