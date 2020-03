Magazine Após casamento, Preta Gil testa positivo para coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Preta Gil está com coronavírus. Foto: Reprodução Preta Gil testou positivo para coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A cantora Preta Gil anunciou, na tarde deste sábado (14), que é mais uma vítima do novo coronavírus.

Em uma sequência de stories no Instagram, ela disse que começou a sentir os sintomas logo na semana seguinte à que se apresentou no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré, na Bahia, que ocorreu no último sábado – Pugliesi também contraiu o covid-19, além de mais duas pessoas que estavam na festa.

“Algumas pessoas sabem que eu cantei em um casamento semana passada em Itacaré, em que três pessoas foram confirmadas com coronavírus. Eu fiquei tranquila porque eu não tive contato com essas pessoas, mas já entrei em isolamento”, disse a cantora.

Preta disse ainda que os sintomas demoraram para surgir, o que adiou sua ida ao hospital para fazer os exames. “Na quarta à noite, eu comecei a sentir um calafrio surreal, muita dor de cabeça, dor no corpo, uma ligeira dor de garganta. A partir do momento que eu fiz o exame, já me coloquei em isolamento. E hoje saiu o resultado: estou com coronavírus”, disse.

“Acredito que peguei de uma pessoa que pegou de uma dessas três pessoas (que estavam no casamento). Estou me cuidando”, disse a cantora.

