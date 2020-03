Magazine Ludmilla se declara para a esposa com música da Banda Melim

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Ludmilla se declara para esposa com música da banda Melim. Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla e a esposa Brunna. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Em meio a ameça do coronavírus, muitos eventos foram cancelados, outros adiados e artistas, tanto internacionais quanto nacionais decidiram reorganizar a agenda, como foi o caso do Lollapalooza Brasil e a cantora Lexa.

Mas apesar dos conselhos para evitar a contaminação e os casos divulgados, os brasileiros têm garantido um pouquinho de diversão em meio ao problema usando a melhor arma: os memes.

Dona de diversos hits, Ludmilla até entrou na onda e se declarou para a amada, Brunna Gonçalves, na última sexta-feira (13) com um vídeo cantando bem coladinha na esposa. No final da legenda, ela brincou: “#tbt de quando não tinha coronavírus no mundo e podia ficar assim”, referindo-se ao fato de estarem com os rostos bem próximos.”Coisas que eu só entendi quando te conheci @brunnagoncalves”, escreveu a funkeira.

Na gravação ela canta a música Ouvi Dizer, da banda Melim. A própria Gabi Melim apareceu na seção dos comentários e ficou encantada com a voz de Ludmilla. “Que perfeitas! Tua voz, aff”, afirmou.

Brunna também respondeu a declaração, declarando todo o seu amor à companheira. “Te amo, te amo, te amo”. Outras famosas, como Viviane Araujo e Lorena Improta, chegaram a comentar no vídeo, deixando emojis fofos de coração em resposta.

Treta

Ludmilla e MC Rebecca se desentenderam no Twitter, nesta semana. A treta teve início quando Rebecca fez uma publicação na rede social dizendo o quanto admirava a cantora de Verdinha, agradecendo a ajuda que recebeu dela e chamando-a de amiga. O tweet citava um vídeo de sua participação no documentário Princesas do Funk, no qual elogia a funkeira. Porém, parece que Ludmilla não gostou da homenagem.

Em seu Twitter, ao ser questionada sobre o motivo pelo qual teria dado unfollow na MC, Ludmilla rebateu.

“Como eu vou deixar de seguir uma pessoa que eu nunca segui? Fala pra titia?”, escreveu.

Em seguida, Ludmilla escreveu uma série de mensagens que os fãs entenderam como uma indireta.

MC Rebecca voltou a seu Twitter para mandar um recado direto: “Sou sua fã e por isso te amo, posso ter errado em ter te chamado de amiga, mas é assim que eu te vejo… Sobre o que aconteceu no passado, como me mandou por mensagem, eu realmente não sei o que te fiz, mas sou muito grata pelo presente que você me deu e que de fato mudou a minha vida.” Rebecca se refere à música Cai de Boca, composta por Ludmilla e que foi dada de presente para ela.

