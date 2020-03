Magazine Bailarinas do Faustão estão de quarentena e Domingão não terá plateia por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Bailarinas do Faustão estão de quarentena. Foto: Reprodução/TV Foto: Reprodução/TV

Metade do grupo de bailarinas que se apresenta no Domingão do Faustão não comparecerá ao programa deste domingo (15). Motivo: uma das moças está com coronavírus.

Essa bailarina estava na semana passada ensaiando na academia com outras 20 colegas de palco. Todas elas, portanto, ficarão de quarentena.

Assim, o Domingão deste domingo terá apenas 20 bailarinas.

A propósito, o Domingão a partir desta semana,será sem plateia. Normalmente, o auditório abriga 400 pessoas de São Paulo, Rio, Minas Gerais e Paraná.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine

Deixe seu comentário