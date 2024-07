Inter Após choque de cabeça, lateral colorado Renê recebe alta do hospital

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogador deixou o Beira-Rio em uma ambulância após choque de cabeça com Rojas, zagueiro do Vasco Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Jogador deixou o Beira-Rio em uma ambulância após choque de cabeça com Rojas, zagueiro do Vasco (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O lateral-esquerdo do Inter, Renê, teve alta do hospital na manhã desta segunda-feira (8). Ainda na noite de domingo (7), o jogador se manifestou em uma rede social após ter sido hospitalizado devido a um choque de cabeça na derrota colorada para o Vasco por 2 a 1, no retorno ao Beira-Rio. Com a cabeça enfaixada, Renê passou a noite em observação, mas o clube já havia informado que ele estava consciente.

“Galera, quero agradecer a todas as mensagens e passar para visar que está tudo bem comigo, graças a Deus. ‘Tamo’ junto”, escreveu Renê.

O camisa 6 colorado ficará de repouso nesta segunda e terça (9). Na quarta (10), ele retornará aos exercícios físicos de forma gradual, mas será desfalque do Inter diante do Juventude, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O lance que fez o lateral ser hospitalizado ocorreu aos 39 minutos do primeiro tempo, contra o Vasco. Renê e Rojas, zagueiro do time carioca, subiram juntos após cobrança de escanteio. O lateral colorado tocou na bola antes e levou uma cabeçada do adversário. Os jogadores ao redor imediatamente pediram atendimento médico. A ambulância entrou em campo para imobilizar o jogador. Minutos depois, Renê foi levado do estádio aplaudido pelos torcedores. Ele chegou a ficar desacordado por alguns instantes, mas deixou o gramado do Beira-Rio já consciente e com um corte na cabeça. A partida ficou paralisada por sete minutos. Renê foi substituído por Robert Renan, no protocolo de concussão colocado em prática nesta temporada, que abre a possibilidade de uma substituição a mais para os clubes nas partidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-choque-de-cabeca-lateral-rene-recebe-alta-do-hospital/

Após choque de cabeça, lateral colorado Renê recebe alta do hospital

2024-07-08