Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Casas serão em estilo chalés mistos de madeira e alvenaria com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro Foto: Divulgação Casas serão em estilo chalés mistos de madeira e alvenaria com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As primeiras casas da campanha “Fé no Rio Grande” que serão doadas às comunidades gaúchas atingidas pelas enchentes de maio já estão em processo de fabricação. A Associação São Pio de Pietrelcina, responsável pela iniciativa, firmou contrato com uma empresa especializada na produção de casas pré-fabricadas. As residências serão chalés mistos de madeira e alvenaria com 30m² e terão dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O valor de cada unidade é de R$ 22 mil.

As 20 primeiras residências serão instaladas nas cidades de Faxinal do Soturno, Muçum, Santa Maria e Três Coroas. Duas entregas estrão programadas para a segunda quinzena de agosto e final de setembro. Novos lotes serão contratados e programados para instalação conforme o andamento da campanha e a entrada de recursos.

“Precisamos do apoio de todos para que possamos entregar mais casas para quem precisa. Hoje, arrecadamos R$ 600.000,00, o que possibilitou estas primeiras casas. Nossa campanha vai até setembro, por isso, queremos reforçar a importância das pessoas comprarem a rifa”, reforça Gustavo Jobim, vice-presidente da Associação São Pio e diretor da Construtora Jobim.

A Campanha Fé no Rio Grande é uma rifa online, validada junto ao Ministério da Economia através do Certificado de Autorização SPA/ME No 04.034362/2024. Cada número custa R$ 8,00 e o sorteio será realizado no dia 21 de setembro pela Loteria Federal.

A ação irá sortear um apartamento de um dormitório (R$ 280 mil), um apartamento Studio (R$ 184 mil), ambos em Santa Maria, e um pingente de ouro 18 quilates, com brilhantes e um cordão – também 18 quilates – no valor de R$ 36 mil.

O montante arrecadado será revertido para a construção de casas pré-fabricadas para famílias atingidas pelas enchentes nas cidades que tiveram situação de calamidade pública decretada, e que manifestarem o interesse em receber as doações a partir dos critérios estabelecidos pela campanha. O número de casas será proporcional ao volume de recursos alcançado pela campanha, até sua finalização em 19 de setembro.

O dinheiro oriundo da ação será administrado por uma Comissão composta pela diretoria da Associação São Pio de Pietrelcina e representantes das cidades beneficiadas em cada região do estado, tendo como membros integrantes da sociedade civil em conjunto com as prefeituras municipais e entidades representativas de cada comunidade. A campanha segue até o dia 19 de setembro.

