Grêmio Renato Portaluppi encerra rodízio de goleiros no Grêmio e confirma Marchesín como titular

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Técnico disse que preservou Marche contra o Juventude para evitar lesão e assegurou retorno do argentino na Copa do Brasil Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Técnico disse que preservou Marche contra o Juventude para evitar lesão e assegurou retorno do argentino na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Os goleiros do Grêmio voltaram a ser assunto após a derrota para o Juventude no domingo (7), pelo Brasileirão. Rafael Cabral foi o titular no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e Marchesín foi preservado. No entanto, o técnico Renato Portaluppi confirmou que o argentino é o titular e não existe mais rodízio na posição.

Segundo o treinador, Marche sentiu um problema muscular no início da última semana. Ainda assim, o argentino foi utilizado no empate em 2 a 2 com o Palmeiras. Depois da partida, inclusive, Marchesín chegou a dizer que já sabia que não jogaria no domingo, demonstrando incômodo com a situação.

“Não tem mais rodízio de goleiro. O goleiro que vem jogando é o Marche. O problema é que dois dias antes do jogo contra o Palmeiras, ele sentiu uma lesão muscular. Foi fazer o exame, e o departamento médico tinha me falado que era mais ou menos parecido com a antiga lesão dele de um mês, dois meses atrás, que ele ficou parado por 10, 15 dias. Então o treinador tem que pensar em tudo”, disse Renato. “Essa novela do Marche acabou. Já resolvi esse problema internamente. Ele sabia que não iria jogar [contra o Juventude]”, disse o comandante gremista em outra resposta, interrompendo a pergunta de um repórter. No próximo domingo (14), o Tricolor enfrenta o Operário-PR, pela terceira fase da Copa do Brasil. Como Rafael Cabral não pode atuar no torneio, por já ter defendido o Cruzeiro, ele recebeu oportunidade na partida na Serra Gaúcha. O Cruzeiro, aliás, é o próximo adversário do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30min desta quarta-feira (10), no estádio Centenário, em abertura da 16ª rodada. Com 11 pontos em 13 jogos, o Grêmio ocupa o 18º lugar na tabela, dentro da zona de rebaixamento.

