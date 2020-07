Porto Alegre Após chuva e ventos, segue a mobilização para minimizar os impactos do temporal em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

DMLU trabalhou na remoção de árvores e galhos durante todo a quarta-feira. Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA

As chuvas e ventos que começaram entre a noite de terça-feira (30) e a madrugada de quarta-feira (1º) em Porto Alegre, causaram transtornos em diversos pontos da cidade. Mais de 100 agentes de equipes de serviços da prefeitura estão mobilizadas para minimizar os impactos para população e o Ceic (Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre) monitora as ocorrências. Na manhã desta quarta, o prefeito Nelson Marchezan Júnior reuniu-se com secretários e diretores das pastas e órgãos envolvidos nas operações para avaliar os transtornos e as ações que estão sendo realizadas durante o dia.

Segundo dados do Ceic, foram registradas 191 ocorrências. Destas, 80 foram atendidas, 16 estão abertas e 95 ainda estão em atendimento. O maior número foi de semáforos com problemas devido à falta de energia elétrica.

Conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), no início da tarde de quarta os problemas eram pontuais. Porto Alegre possui 60 cruzamentos com conjuntos semafóricos equipados com sistema de no-break, mas a prolongada queda de energia, acima de quatro horas, vai além da capacidade de carga das baterias. As equipes de fiscalização de trânsito e manutenção elétrica da EPTC foram reforçadas e desde a madrugada deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários.

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos trabalham na remoção de árvores e galhos e o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) faz a limpeza do material nas ruas. A Defesa Civil Municipal também atua desde a madrugada em parceria com o Corpo de Bombeiros. Quinze casas foram destelhadas: quatro na Zona Norte, cinco na Zona Leste e seis na Zona Sul.

Ocorrências até as 17h:

Finalizadas: 80;

Abertas: 16;

Em atendimento: 95;

Total: 191.

Semáforos desligados devido à falta de luz

Finalizadas: 36;

Em atendimento: 12;

Abertas: 1.

Postes caídos

Finalizadas: 3;

Em atendimento: 9;

Abertas: 0.

Queda de árvores

Finalizadas: 33;

Abertas: 21;

Em atendimento: 14.

Fios energizados

Em atendimento: 2;

Abertas:1.

Ventos fortes causaram queda de energia em 32 unidades de saúde na Capital

Devido aos transtornos causados pelos fortes ventos que atingiram a Capital nas últimas horas, 32 US (unidades de saúde) de Porto Alegre enfrentam falta de energia elétrica nesta quarta-feira, 1º. Ficaram sem luz os postos São Miguel, Ernesto Araújo, Campo da Tuca, Mapa, Esmeralda, Herdeiros, São Pedro, Nossa Senhora de Belém, Osmar Freitas, Farrapos, Ilha da Pintada, Vila Floresta, Nova Gleba, Quinta Unidade, Pitinga, Restinga, Chácara do Banco, Lami, Monte Cristo, Moradas da Hípica, Morro dos Sargentos, Jardim da Palmeira, Tristeza, Vila Nova Ipanema, Camaquã, Campos do Cristal, Campo Novo, Vila Pinto, Barão de Bagé, Coinma, Laranjeiras e Modelo.

Apesar da ausência temporária de eletricidade, os atendimentos aos pacientes foram parcialmente mantidos na maioria das unidades. A previsão é de que os serviços sejam normalizados a medida que a luz é sendo restabelecida.

