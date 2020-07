Rio Grande do Sul Emergência será decretada para acelerar recuperação da pista na ERS-448, na Serra

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Trecho da ERS-448 atingido pela chuva liga municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha. Foto: Divulgação CRBM Trecho da ERS-448 atingido pela chuva liga municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha. (Foto: Divulgação CRBM) Foto: Divulgação CRBM

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde terça-feira (30) provocaram alterações no trânsito de rodovias estaduais de diversas regiões. Além da queda de barreiras e de parte da pista da ERS-448, na Serra, a cheia dos rios também deixa em alerta os órgãos responsáveis pelas estradas. Com bloqueio total após a queda de uma das pistas no km 39, a ERS-448 terá emergência decretada para agilizar as obras de recuperação do pavimento.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o trecho foi vistoriado e, no momento, o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) está definindo a solução técnica para a rodovia. “Estamos trabalhando paralelamente nos estudos e nos trâmites para o decreto”, ressalta. “Uma vez classificada como emergência, poderemos contratar os serviços de recomposição da estrada com mais rapidez do que em um processo licitatório convencional.”

Por enquanto, os motoristas que se deslocam de Veranópolis a Nova Roma do Sul devem utilizar a ERS-437. Para os que partem de Farroupilha, a orientação é seguir até Antônio Prado pela ERS-122, acessar a cidade e, então, pegar a ERS-437 e a ERS-448 para chegar a Nova Roma do Sul.

Outra rodovia com interrupção total é a ERS-130, entre General Câmara e Mariante. O rio Taquari transbordou e impede o tráfego entre os km 29 e 31. Não há desvio no local.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a maioria das estradas onde houve registro de quedas de árvores e barreiras já foi liberada. “Temos uma situação pontual na ERS-324, em Casca, onde houve uma queda de material no acostamento do km 246”, relata. “Estabelecemos trânsito alternado neste ponto e devemos começar os reparos ainda esta semana.”

Na ERS-135, entre Getúlio Vargas e Erechim, quatro pontos bloqueados por quedas de árvores já foram desobstruídos. Também houve a liberação de tráfego na ERS-115 (Três Coroas – Gramado), ERS-020 (Três Coroas – São Francisco de Paula) e ERS-040 (que liga Viamão ao Litoral Norte).

“Contamos com a ajuda dos bombeiros, do Comando Rodoviário da Brigada Militar e das prefeituras e conseguimos normalizar as condições da maior parte desses trechos ainda na terça”, afirma o diretor-presidente da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), Urbano Schmitt.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul