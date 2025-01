Brasil Após chuvas, dez cidades de Santa Catarina decretam situação de emergência

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

A orientação é que moradores de áreas de risco, como as proximidades de encostas e rios, fiquem atentos a possíveis alagamentos e deslizamentos de terra. Foto: Reprodução

A forte chuva que atingiu Santa Catarina na quinta-feira (16) fez com que dez cidades catarinenses decretassem situação de emergência. Os temporais causaram alagamentos, deslizamentos e interditaram rodovias nos municípios de: Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, Porto Belo, Ilhota, Balneário Camboriú, São José e Palhoça.

O maior volume de chuva registrado até a tarde em todo o território catarinense ocorreu em Tijucas, na Grande Florianópolis: 280 milímetros.

Conforme a Defesa Civil do Estado, a sexta-feira (17) continuará com tempo instável, com mínimas na casa dos 22°C no Oeste e no litoral. No decorrer do dia as temperaturas sobem rapidamente e as máximas ficam entre 27°C e 30°C na maior parte do Estado e entre 32°C e 35°C no Grande Oeste, Litoral Sul e pontos do Vale do Itajaí.

A orientação é que moradores de áreas de risco, como as proximidades de encostas e rios, fiquem atentos a possíveis alagamentos e deslizamentos de terra e aos alertas meteorológicos que vêm sendo emitidos inclusive por mensagens de SMS, para telefones celulares.

2025-01-17