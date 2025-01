Esporte Rio Open confirma a presença do brasileiro João Fonseca na chave principal

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O torneio acontece entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Rio de Janeiro Foto: Divulgação/Australian Open O torneio acontece entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/Australian Open) Foto: Divulgação/Australian Open

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (17), o Rio Open confirmou a participação do brasileiro João Fonseca na chave principal do ATP 500 carioca. O torneio acontece entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club, no Rio de Janeiro.

O tenista de 18 anos e campeão do Next Gen ATP Finals, chamou a atenção no Australian Open ao bater o número 9 do mundo Andrey Rublev, por 3 sets a 0, na primeira fase.

Porém, na partida seguinte, Fonseca foi derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego por 3 sets a 2 e se despediu do torneio.

“Estou muito feliz em receber esse convite. É um torneio muito especial para mim, poder jogar em casa e com a torcida brasileira me apoiando é um dos momentos mais importantes da minha temporada. Foi no Rio Open onde tive o meu primeiro contato com o tênis como fã e também como tenista, e a experiência no ano passado foi simplesmente inesquecível”, disse João Fonseca, que disputará a sua terceira edição do Rio Open.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/rio-open-confirma-a-presenca-do-brasileiro-joao-fonseca-na-chave-principal/

Rio Open confirma a presença do brasileiro João Fonseca na chave principal

2025-01-17