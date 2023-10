Política Após cirurgia cardíaca, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, já respira espontaneamente, conversa e se alimenta

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Deputada fez uma cirurgia de revascularização do miocárdio no sábado (30). (Foto: Agência Senado)

Um boletim médico da Hospital DF Star desse domingo (1) informa que a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, respira espontaneamente e está conversando e se alimentando.

“[Ela] encontra-se em fase de recuperação, demonstrando resposta positiva à cirurgia realizada. Não há previsão de alta”, diz a nota. Ela fez uma cirurgia de revascularização do miocárdio no sábado (30). O tempo total de internação da deputada deve ser de oito dias.

Gleisi, que tem 58 anos, não apresentou sintoma algum, apesar de a obstrução ser grande, de 90%. A ausência de sinais frente a um problema cardiovascular grave é mais comum entre as mulheres.

A previsão do boletim de sábado (30) era de que ela ficaria dois a três dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, em seguida, passar cinco dias no quarto do Hospital DF Star.

O procedimento teve duração de seis horas. Foram realizados dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao coração.

Gleisi foi internada na quinta-feira (28), no hospital DF Star, no centro de Brasília, após realizar exames de rotina que constataram uma obstrução coronária.

As artérias coronárias são os vasos sanguíneos que irrigam o músculo do coração. O tratamento pode ocorrer por forma medicamentosa ou cirúrgica, dependendo da avaliação médica.

Segundo boletim, o procedimento de revascularização do miocárdio “é rotineiramente realizado em casos de doença arterial coronária, e refere-se à colocação de um enxerto de mamária e uma ponte de safena, que criam um novo caminho para o sangue fluir até o coração”.

Cirurgia no quadril

O presidente Lula foi submetido a uma artroplastia total do quadril no lado direito. No procedimento, a cabeça do fêmur e o acetábulo (parte da bacia que articula com a cabeça do fêmur) foram substituídos por implantes. Entenda os riscos e o tempo de recuperação.

A artrose é um desgaste da cartilagem que reveste as articulações. Isso produz atrito ósseo e inflamação, o que gera dor. De acordo com a equipe médica, a operação ortopédica durou pouco mais de uma hora, das 12h às 13h13m de sexta-feira.

Lula permaneceu no hospital até este domingo (1º), quando recebeu alta da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

O presidente deixou o hospital pelos fundos e não falou com a imprensa. Ele já seguiu diretamente para o Palácio do Alvorada, de onde deve despachar pelas próximas semanas. Durante os três dias em que ficou internado, entre sexta e domingo, e presidente não recebeu visitas por orientação médica. Apenas a primeira-dama, Janja da Silva, acompanhou o presidente.

