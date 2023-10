Brasil O que é blefaroplastia, cirurgia plástica que Lula também fez nas pálpebras

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Blefaroplastia é caracterizada pela remoção do excesso de pele nas pálpebras. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, passou por uma blefaroplastia para remover o excesso de pele nas pálpebras na mesma cirurgia em que foi submetido ao procedimento de alta complexidade de colocação de prótese no quadril, para tratar artrose. Os procedimentos foram realizados no Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

A informação sobre o procedimento estético em Lula não havia sido divulgada anteriormente e foi revelada pelo médico do Sírio-Libanês, Roberto Kalil, em coletiva de imprensa após o fim dos procedimentos cirúrgicos.

“Não foi informado porque ele não estava certo de que ia fazer nenhum tipo de procedimento. Depois do final da cirurgia ortopédica, respondeu muito bem à cirurgia e à anestesia, se aproveitou e fez essa correção”, explicou Kalil. O médico afirmou ainda que Lula já queria fazer a operação há alguns meses. O procedimento foi feito por uma oftalmologista especialista em plástica ocular.

Blefaroplastia é caracterizada pela remoção do excesso de pele nas pálpebras em um procedimento de baixa complexidade. Tem fins estéticos mas, em casos mais avançados, o excesso de pele ao redor dos olhos pode atrapalhar a visão. É uma condição comum com o avanço da idade, quando o tecido perde a elasticidade e fica flácido na região. De acordo com a equipe médica, ambas as operações foram bem sucedidas.

Uma blefaroplastia, com um dia de internação, pode custar R$ 7,6 mil no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, unidade de saúde do mesmo porte do Sírio-Libanês.

Já o Sistema Único de Saúde (SUS) não realiza cirurgias plásticas por motivos estéticos. Desta forma, o procedimento só pode ser autorizado na rede pública caso fique comprovado que o excesso de pele nas pálpebras esteja atrapalhando a visão do paciente.

