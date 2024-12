A equipe médica que operou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (10), em uma entrevista coletiva, que ele está bem, conversa e se alimenta normalmente e não ficará com nenhuma sequela.

Segundo os médicos, as funções neurológicas do petista estão preservadas. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico de emergência no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para drenar um hematoma na cabeça, decorrente da queda que o presidente sofreu em um dos banheiros da sua residência oficial em outubro.

“O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi extubado e encontra-se, agora, estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias”, disse o médico Roberto Kalil. De acordo com ele, a previsão é de que o presidente retorne a Brasília no começo da próxima semana.

Lula foi internado às pressas no fim da noite de segunda-feira (9) no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, após sentir dor na cabeça. Ainda em Brasília, ele havia passado por um exame de imagem, que mostrou uma hemorragia intracraniana. Lula foi, então, transferido para a unidade do Sírio-Libanês em São Paulo. A cirurgia levou cerca de duas horas.