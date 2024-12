Rio Grande do Sul Polícia Federal desarticula esquema que desviava animais silvestres de centro de triagem do Ibama no RS

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Arroio do Meio Foto: PF/Divulgação Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Arroio do Meio. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Celeno para desarticular uma associação criminosa responsável pelo desvio de animais do Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e pela inserção de informações falsas em sistemas de controle do órgão no Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Arroio do Meio, além de dois mandados de afastamento de cargo público. As investigações apontam que dois servidores do instituto, em parceria com outra pessoa, ofereciam animais desviados do Cetas para interessados em se tornar criadores comerciais, sob a alegação de se tratar de reabilitação.

O esquema envolvia desvio de animais para fins ilícitos, fraudes em sistemas de controle de criadores comerciais, incluindo a emissão irregular de autorizações e alterações fraudulentas no plantel dos criadouros.

Em troca, os envolvidos recebiam pagamentos. Para dar suporte à fraude, dados falsos eram inseridos no sistema Sisfauna, permitindo a homologação dos empreendimentos sem vistoria ou análise documental.

Desde a Lei Complementar 140/2011, a autorização para empreendimentos de fauna silvestre passou aos Estados. No Rio Grande do Sul, a competência é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Os crimes apurados pela PF são associação criminosa, peculato e inserção de dados falsos em sistemas.

2024-12-10