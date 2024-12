Economia Inflação oficial do Brasil fica em 0,39% em novembro

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Com o resultado, no ano o IPCA acumula alta de 4,29% e, nos últimos 12 meses, de 4,87% Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, ficou em 0,39% em novembro, 0,17 ponto percentual abaixo da taxa registrada em outubro (0,56%). No ano, o IPCA acumula alta de 4,29% e, nos últimos 12 meses, de 4,87%, acima dos 4,76% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2023, a variação havia sido de 0,28%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, três tiveram alta em novembro. A maior variação (1,55%) e o maior impacto (0,33 ponto percentual) foram registrados em alimentação e bebidas.

Na sequência, vieram os grupos transportes (0,89% e 0,18 ponto percentual) e despesas pessoais (1,43% e 0,14 ponto percentual). O principal impacto negativo (-0,24 ponto percentual) foi observado em habitação (-1,53%). Os demais grupos ficaram entre os recuos de 0,04% de educação e de 0,31% de artigos de residência.

Em alimentação e bebidas (1,55%), a alimentação no domicílio passou de 1,22% em outubro para 1,81% em novembro. Foram observados aumentos nos preços das carnes (8,02%). A alimentação fora do domicílio (0,88%) registrou variação superior à do mês anterior (0,65%).

No grupo dos transportes, o subitem passagem aérea subiu 22,65% e contribuiu com 0,13 ponto percentual no índice do mês. Os combustíveis caíram -0,15%, influenciados pelas quedas nos preços do etanol (-0,19%) e da gasolina (-0,16%). Por sua vez, gás veicular (0,09%) e óleo diesel (0,03%) registraram variações positivas.

Em despesas pessoais (1,43% e 0,14 ponto percentual), o resultado foi influenciado principalmente pelo cigarro (14,91% e 0,07 ponto percentual). Em 1º de novembro, houve aumento da alíquota específica do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) incidente sobre os cigarros. Altas também foram observadas nos subitens pacote turístico (4,12%) e hospedagem (2,20%).

No grupo habitação (-1,53% e -0,24 ponto percentual), a energia elétrica residencial caiu 6,27% em novembro, com a vigência da bandeira tarifária amarela.

Porto Alegre

Regionalmente, a maior variação do IPCA ocorreu em Rio Branco (0,92%), influenciada pela alta das carnes (8,04%). Por outro lado, a menor variação foi verificada em Porto Alegre (0,03%), por conta do recuo da energia elétrica residencial (-7,67%).

