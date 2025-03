Inter Após conquistar o Gauchão, equipe do Inter se prepara para o Brasileirão e para a Libertadores

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

Pelo torneio nacional, o Colorado tem a semana inteira para treinar antes de enfrentar o Flamengo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após conquistar o 46º Gauchão de sua história, neste ano de forma invicta, a equipe do Inter agora se prepara para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Libertadores. Pelo torneio nacional, o Colorado tem a semana inteira para treinar antes de entrar em campo no próximo sábado (29), às 21h, para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pela 1ª rodada do campeonato de pontos corridos. Já pela competição continental, o time de Roger Machado estreia no dia 3 de abril, às 19h, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.

No último sábado (22), o elenco do Inter se apresentou pela manhã no CT Parque Gigante e iniciou os treinos com atividades de força na academia. Depois, no gramado, os jogadores realizaram treinos técnicos, primeiro de confronto um contra um, depois em minijogos.

O goleiro uruguaio Rochet e os atacantes Enner Valencia (Equador), Borré e Carbonero (ambos da Colômbia) estão com suas respectivas Seleções na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já o zagueiro Juninho e os meias Diego Rosa e Oscar Romero (Paraguai), contratados recentemente, treinam com o grupo e estão aptos a estrear no time.

A única baixa para os próximos duelos é o jovem zagueiro Victor Gabriel, 20 anos e um dos destaques da conquista do Campeonato Gaúcho. Ele sofreu lesão muscular na coxa direita durante o segundo Grenal decisivo do torneio e deve permanecer fora dos gramados por até três semanas.

Gurias Coloradas

Em outra frente, em partida válida pela 1ª rodada do Brasileirão feminino e disputada no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, as Gurias Coloradas perderam de 3 a 2 para o Bahia na tarde desse sábado (22). A equipe do Inter volta a campo na quarta-feira (26), às 17h, contra o Red Bull Bragantino, em São Paulo.

