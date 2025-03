Inter Inter confirma lesão do zagueiro Victor Gabriel

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O zagueiro ficará de fora das primeiras rodadas do Brasileirão e da Libertadores Foto: Ricardo Duarte/Inter O zagueiro ficará de fora das primeiras rodadas do Brasileirão e da Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta segunda-feira (24), o Inter confirmou a lesão do zagueiro Victor Gabriel. O defensor sofreu um problema muscular na coxa direita após a final do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio.

De acordo com o clube, Victor Gabriel ficará de fora das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Com isso, Roger Machado deverá utilizar Juninho como titular ao lado de Vitão. Rogel também pode ser uma opção.

O grau da lesão e o tempo de recuperação não foi informado pelo Inter. O prazo para este tipo de lesão costuma ser de duas a seis semanas.

Victor Gabriel esteve em campo em 100% dos compromissos colorados em 2025. O zagueiro se firmou na posição após um bom início de estadual. O Inter estreia no Campeonato Brasileiro neste próximo sábado (29), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Pela Libertadores, o primeiro compromisso será contra o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. O duelo nacional pela competição continental está marcado para a outra quinta-feira (3), às 19h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-confirma-lesao-do-zagueiro-victor-gabriel/

Inter confirma lesão do zagueiro Victor Gabriel

2025-03-24