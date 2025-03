Esporte CBF afasta árbitro suspeito de assédio sexual no jogo em Bento Gonçalves entre Juventude e América-MG

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

O assistente de arbitragem Claiton Timm foi acusado de fazer referências de suas genitálias para as jogadoras Foto: Nathan Bizotto/Juventude O assistente de arbitragem Claiton Timm foi acusado de fazer referências de suas genitálias para as jogadoras. (Foto: Nathan Bizotto/Juventude) Foto: Nathan Bizotto/Juventude

O assistente de arbitragem Claiton Timm, da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), foi afastado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a denúncia de assédio sexual por parte das jogadores do América-MG durante uma partida contra o Juventude, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O confronto, que terminou empatado em 1 a 1, aconteceu no sábado (22), em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

De acordo com um comunicado da CBF, caso Claiton Timm seja considerado culpado, será banido da arbitragem. “A CBF irá solicitar também ao STJD e às autoridades policiais uma investigação rigorosa do caso. A CBF reafirma seu compromisso no combate ao assédio e também contra todo tipo de preconceito no futebol”, informou a nota.

De acordo com a Itatiaia, o assistente fez referência à genitália das jogadoras, questionando “se é lisinha, raspadinha”. Ele também falou sobre seu próprio órgão genital.

O Juventude se manifestou cobrando medidas rígidas na investigação do caso.

“Diante do relato de atletas do América MG, que alegam assédio por parte de um membro da equipe de arbitragem, após a partida que marcou a estreia na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Esporte Clube Juventude vem a público prestar solidariedade às Spartanas e condenar com toda a veemência os atos relatados.

O E.C. Juventude espera que as autoridades possam apurar o caso de forma rigorosa. O Clube também se coloca à disposição para auxiliar no que for possível para que haja a elucidação dos fatos.”

O América-MG usou suas redes sociais para falar sobre o caso: “Antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, em um comportamento absolutamente inaceitável e que configura grave ofensa”.

Na súmula, a equipe de arbitragem registrou a seguinte nota: “Após o término da partida, a equipe de arbitragem foi abordada pelos policiais que faziam a segurança do jogo, e os mesmos relataram que uma atleta da equipe do América SAF queria registrar um boletim de ocorrência, contra um dos membros da equipe. A equipe de arbitragem acompanhou os policiais até a delegacia de polícia da cidade do jogo (Bento Gonçalves-RS) para prestar esclarecimentos. Foi feito um registro policial e solicitado via delegacia o relato da ocorrência da outra parte interessada e o escrivão de plantão informou que o mesmo não pôde ser fornecido no presente momento”. (Estadão Conteúdo e Itatiaia)

