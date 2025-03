Grêmio Felipão revela sofrimento após o rebaixamento do Grêmio em 2021

O treinador comandou a equipe por 15 jogos do Brasileirão

Durante uma entrevista, Luiz Felipe Scolari revelou ter sofrido com o rebaixamento do clube em 2021. Na ocasião, o treinador multicampeão pelo Tricolor comandou a equipe em 21 jogos, de julho a outubro, sendo 15 deles pelo Campeonato Brasileiro.

Felipão foi perguntado se sofreu com a queda do Grêmio, que aconteceu cerca de dois meses após sua saída em comum acordo com a direção gremista.

“Claro, as pessoas não se dão conta ou a gente não demonstra publicamente o que a gente sente, os baques que a gente têm, as dificuldades em alguns resultados. É difícil. Mas claro que eu fiquei muito triste com isso, pois eu fiz parte. Eu participei”, disse o ex-treinador ao podcast “Um Assado Para…”.

Felipão fez sua estreia justamente em um Grenal, que terminou empatado em 0 a 0, na Arena do Grêmio. A partida foi o primeiro de 15 jogos naquela campanha que resultou no rebaixamento da equipe.

O treinador saiu do comando do Tricolor veio após uma derrota para o Santos, no dia 10 de outubro. Sob o comando do técnico na competição, o Grêmio venceu seis partidas, empatou três e perdeu outras seis.

O Tricolor foi rebaixado pela terceira vez na história em 9 de novembro, mesmo vencendo o Atlético por 4 a 3 na última rodada. Vágner Mancini era o treinador gremista. O clube retornou à elite ao final da temporada seguinte.

