Política Após crise do Pix, PT reúne dirigentes para montar estratégia nas redes sociais

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Partido de Lula fará apresentação com planos do governo sobre plataformas sociais; ministro Sidônio Palmeira (foto) é um dos convidados Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Partido de Lula fará apresentação com planos do governo sobre plataformas sociais; ministro da Secom é um dos convidados (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) se reunirá, na próxima semana, para discutir estratégias de comunicação nas redes sociais. A plenária, que será virtual, foi marcada após a crise gerada no governo com as “fake news” sobre uma suposta taxação do Pix. Senadores, deputados federais, estaduais e vereadores foram convocados, bem como dirigentes da legenda.

A apresentação da estratégia do governo tem como convidado o recém-empossado ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Sidônio Palmeira. O governo recuou sobre o Pix após equipe de Sidônio declarar “batalha perdida”.

Antes do anúncio de recuo no monitoramento, o novo time de comunicação do governo concluiu que a onda de notícias falsas sobre o mecanismo da Receita Federal estava “consolidada” e já não havia mais o que fazer quanto à estratégia de mídia.

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), disse, porém, que a reunião não se trata de um curso. “É uma plenária com dirigentes e parlamentares e convidamos o ministro para fazer uma fala sobre estratégia de comunicação. Independente do que aconteceu, esse evento já estava nos nossos planos”, afirmou neste sábado (18).

Senadores e deputados ouvidos pela reportagem também neste sábado confirmaram participação no encontro virtual sobre redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/apos-crise-do-pix-pt-reune-dirigentes-para-montar-estrategia-nas-redes-sociais/

Após crise do Pix, PT reúne dirigentes para montar estratégia nas redes sociais

2025-01-18