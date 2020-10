Magazine Após crise no casamento, Kim Kardashian compartilha clique em família

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Em julho e agosto, rumores de que tanto Kim quanto Kanye pensavam em separação se espalharam pela imprensa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os meses da pandemia não têm sido tranquilos para a família Kardashian-West. Neste sábado (3), no entanto, após uma crise no casamento por conta de declarações de Kanye West e ameaça de separação, a socialite e empresária Kim Kardashian compartilhou um clique feliz em família no seu Instagram. Ela aparece ao lado de Kanye e de duas filhas, todos de branco e em clima descontraído.

Em julho e agosto, rumores de que tanto Kim quanto Kanye pensavam em separação se espalharam pela imprensa americana. Fontes próximas à família diziam que Kim já pensava em desfazer o casamento há tempos, mas não queria concretizar a separação por causa dos filhos, North, de 7 anos, Saint, de 4, Chicago, de 2, e Psalm, de apenas 1 ano. Desde que anunciou que concorreria à presidência dos Estados Unidos de forma independente, Kanye tem feito posts polêmicos e já atacou a mulher e sua família em vários. O rapper já se abriu sobre seu diagnóstico de transtorno bipolar, que estaria ligado ao comportamento.

