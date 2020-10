Magazine Príncipes George, Louis e princesa Charlotte falam em público pela primeira vez

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

No Instagram, a família real britânica compartilhou o vídeo dos pequenos e seguidores se derreteram com fofura. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte apareceram falando em público pela primeira vez na conta de Instagram dos pais (@kensingtonroyal). Eles protagonizam um vídeo em que fazem perguntas ao ícone da TV britânica e naturalista David Attenborough. George pergunta que animal ele acha que será o próximo a ser extinto. David responde que espera que nenhum e dá dicas sobre a preservação dos animais.

Em seguida, Charlotte aparece e diz que adora aranhas. Ela pergunta se David também as aprecia. Louis faz a pergunta seguinte e questiona: “De que animal você gosta?”. Ele responde que seus favoritos são os macacos, porque são muito divertidos e engraçados. Mas diz que para ter em casa escolheria um cachorrinho.

Os fãs que acompanham a conta ficaram feliz de ver as crianças interagindo: “Fofura! É tão bom escutar as vozes deles”, disse uma. “Isso é tão adorável! Podiam fazer uma série”, opinou outra.

“O duque e a duquesa de Cambridge têm o prazer de compartilhar um breve videoclipe do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis, cada um fazendo uma pergunta a Sir David Attenborough sobre o mundo natural”, disse o palácio em um comunicado à imprensa.

Este momento marca a suave imersão das crianças nos deveres reais, já que o vídeo foi divulgado por meio das contas de seus pais nas redes sociais do Palácio de Kensington.

A aparição faz parte de um movimento contínuo para destacar a situação difícil do meio ambiente. No fim de semana passado, os pais de George, Príncipe William e Kate Middleton, divulgaram imagens adoráveis da família no jardim do Palácio de Kensington encontrando uma de suas estrelas de TV favoritas, Sir David, de 94 anos.

Na ocasião memorável, George ganhou de David um dente fossilizado de um tubarão gigante – algo que causou polêmica na ilha mediterrânea de Malta, onde o documentarista de TV o encontrou durante suas férias na década de 1960.

Recordista

Attenborough levou apenas quatro horas e 44 minutos para bater um recorde no Instagram. Aos 94 anos, ele se tornou o usuário a acumular um milhão de seguidores em menor tempo na plataforma. A marca pertencia à atriz Jennifer Aniston, que havia atingido o feito em cinco horas e 16 minutos quando inaugurou sua conta, em outubro do ano passado.

Na sua primeira publicação, ele explicou o motivo de só agora se juntar à rede social. “Olá, meu nome é David Attenborough e eu tenho aparecido no rádio e na televisão pelos últimos 60 anos. Mas esta é a minha primeira vez no Instagram. E eu estou dando esse passo e explorando essa nova forma de comunicação para mim porque, como todos sabemos, o mundo corre perigo”, disse, em um vídeo.

O apresentador alertou para os incêndios florestais — inclusive no Brasil —, para o derretimento de geleiras e para a destruição de recifes de corais que têm acontecido ao redor do mundo. “A lista é enorme, mas nós sabemos o que fazer sobre isso. E é por isso que eu estou testando essa nova forma de comunicação para mim.”

A entrada de Sir David no Instagram acontece também como uma forma de divulgação de seu novo documentário, “David Attenborough: A Life On Our Planet”, que fala justamente sobre a atual situação do meio ambiente. O filme será lançado pela Netflix neste domingo (4). Em uma das imagens publicadas por David, é possível ver o ambientalista assistindo ao seu novo projeto ao lado do Príncipe William, herdeiro do trono britânico.

