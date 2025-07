Política Após críticas de Eduardo Bolsonaro, presidente do Partido Progressistas diz que Tarcísio tem “estatura” para ser presidente

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

O senador Ciro Nogueira (PI), demonstrou apoiar a possibilidade de o governador de São Paulo ser candidato. (Foto: Divulgação)

O presidente do PP (Partido Progressistas), senador Ciro Nogueira (PI), demonstrou nessa quinta-feira (24) apoiar a possibilidade de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputar a Presidência da República. Ao comentar uma mensagem publicada por Tarcísio nas redes sociais, Ciro disse que “vai chegar um dia de termos um presidente com a estatura de Jair Bolsonaro ou Tarcísio”.

“Enquanto Lula só lacra e só pensa em como tirar proveito eleitoral da crise com os EUA, Tarcísio prova que seu compromisso é com a seriedade e com a solução”, disse também o senador.

A declaração acontece horas depois de o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que também já chegou a demonstrar interesse em ser candidato a presidente ano que vem, criticar o governador de São Paulo. Eduardo cobrou Tarcísio nas redes sociais por ter entre seus vice-líderes do governo o deputado estadual Guto Zacarias (União-SP), integrante do MBL e crítico do ex-presidente Jair Bolsonaro.Não é a primeira vez que o deputado federal expõe atritos com o governador, que foi ministro de Infraestrutura na gestão de seu pai. Dirigentes partidários do Centrão ligados a Bolsonaro dizem que a escalada nas críticas tem motivação eleitoral, visto que tanto o deputado como o governador são apontados como possíveis herdeiros políticos de Jair Bolsonaro e candidatos na eleição do ano que vem.

Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, não citou Eduardo na mensagem publicada hoje, mas o senador já havia criticado o deputado na semana passada devido aos embates dele com Tarcísio. Durante um evento do PP, Ciro disse que Eduardo “está totalmente errado” e que Jair Bolsonaro tem que apoiar Tarcísio na tentativa de mediar uma negociação para a crise do tarifaço imposto por pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na semana passada, Eduardo Bolsonaro criticou o governador pela tentativa de negociar uma mediação para evitar que Trump aplique a sobretraxação sobre o comércio brasileiro prometida para agosto. Segundo Eduardo não cabe uma negociação para um acordo e apenas uma anistia “ampla, geral e irrestrita” aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro resolveria a situação.

A amplitude da anistia defendida pelo deputado também abre margem para livrar Jair Bolsonaro do atual cerco judicial do qual é alvo. O ex-presidente está inelegível desde 2023 por ataques ao sistema eleitoral e é réu no STF no caso da trama golpista, que investiga ele por suspeita de liderar um golpe contra o resultado da eleição presidencial de 2022.

Na semana passada, Eduardo Bolsonaro chegou a classificar Tarcísio como “servil”, mas dias depois recuou e declarou que teve uma “longa conversa” com o governador e que ambos “atuam com as melhores intenções para os brasileiros. As informações são do jornal O Globo.

2025-07-24