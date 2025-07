Política Maioria dos brasileiros acredita que apoio de Trump vai atrapalhar candidato vinculado a ele em 2026, diz Ipespe

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

A medição ocorreu após Trump anunciar tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. (Foto: Reprodução)

A maioria dos brasileiros (53%) acredita que o apoio ou a proximidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prejudicará o candidato vinculado a ele na disputa pela presidência em 2026. É o que mostra a pesquisa Pulso Brasil, do Instituto Ipespe, divulgada nessa quinta-feira (24). Já 32% da população entendem que a relação ajuda o nome aliado ao americano, e 14% não sabem ou não responderam.

A medição ocorreu após Trump anunciar tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A pesquisa mostra que metade dos brasileiros (50%) aprova a resposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diante do tarifaço, enquanto 46% desaprovam e 5% não sabem ou não responderam.

O presidente Lula é a autoridade cujo comportamento e declarações são mais aprovados (50%), segundo pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (42%) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (38%). Já o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu a aprovação de 32% da população, mesmo valor do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

No início do mês, Trump anunciou a taxação em retaliação ao que classificou como “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. O americano tem punido até países aliados e democracias com as medidas econômicas. Entre elas, nações da União Europeia, o Canadá e o México, além da Coreia do Sul e outros países, incluindo aqueles com sistemas ditatoriais.

Em uma carta publicada na sua rede social, Truth Social, Trump afirmou que o julgamento contra o brasileiro “não deveria estar acontecendo”. Segundo o republicano, a taxação — que começará a valer a partir de 1° de agosto — foi motivada “pelos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos”, citando, além de Bolsonaro, uma suposta “censura” contra Big Techs americanas.

Trump também revogou o visto de entrada nos EUA de ministros do STF — medida que 57% da população discorda, segundo a pesquisa. Já 37% concordam com o posicionamento do presidente americano, e 6% não sabem ou não responderam.

A pesquisa também questionou a opinião dos brasileiros sobre a taxação de big techs: 55% concordam, 40% discordam e 5% não sabem ou não responderam.

O Ipespe ouviu 2.500 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de julho. As entrevistas ocorreram por telefone ou pela internet. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95,45%. As informações são do jornal O Globo.

