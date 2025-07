Política Alckmin se reúne com secretário americano para negociar tarifaço

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

A conversa ocorre poucos dias antes do início da imposição de tarifas de 50% sobre importações brasileiras nos EUA Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que se reuniu no último sábado (19) com o secretário de comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, para negociar a queda das tarifas contra o Brasil Conforme Alckmin, a conversa durou cerca de 50 minutos e “destacou o interesse do Brasil na negociação”.

Alckmin revelou o encontro em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (24). Ele também ressaltou que o presidente Lula (PT) tem orientado a negociação “sem contaminação política, nem ideológica”.

“Uma conversa longa, importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Destaco que o presidente Lula tem orientado para a negociação, sem contaminação política e ideológica, centrada na busca de solução comercial”, afirmou.

A conversa ocorre poucos dias antes do início da imposição de tarifas de 50% sobre importações brasileiras nos EUA, em 1º de agosto, e representa o primeiro passo para o diálogo entre os países.

Os Estados Unidos anunciaram as novas tarifas no dia 9 de julho, por meio de uma publicação nas redes sociais do presidente Donald Trump. Além de repetir a justificativa já apresentada a outros países — a alegação de um suposto ‘desequilíbrio econômico’ — Trump destacou que a decisão também levou em conta o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, tido por ele como ‘injusto’.

Alckmin voltou a chamar a tarifa de injusta, e reafirmou que a balança comercial é superavitária para os Estados Unidos.

O vice-presidente informou que o programa Acredita Exportação será sancionado na próxima segunda-feira (28). A ideia da lei é permitir a devolução de tributos pagos ao longo da cadeia produtiva de exportação por micro e pequenas empresas, incluindo as optantes pelo Simples Nacional.

“É uma proposta para estimular as exportações. O Acredita Exportação restituirá o percentual de 3% das receitas de vendas ao exterior. É um programa para impulsionar as pequenas empresas a ganharem mercado. A Itália é um exemplo de país onde pequenas empresas exportam muito. Com isso, sanção na próxima segunda-feira”.

Alckmin afirmou que o objetivo do governo é resolver o problema e aumentar a complementaridade econômica dos dois países.

“O Brasil nunca saiu da mesa de negociação. Não criamos o problema, mas queremos resolver”, disse.

Questionado sobre quais foram os argumentos e opiniões do representante de Trump, Alckmin não deu mais detalhes.

Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, admite dificuldades para dialogar com seu equivalente americano, o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Segundo Haddad, a comunicação entre o Tesouro dos EUA e o Ministério da Fazenda ocorre apenas em nível técnico hoje.

Ele também afirmou que as informações estão concentradas na assessoria da Casa Branca. Ou seja: a palavra final, independentemente da posição dos técnicos, é do próprio Trump.

