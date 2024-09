Política Após dar soco em marqueteiro durante debate em São Paulo, assessor de Pablo Marçal é liberado de delegacia

24 de setembro de 2024

Foto: Reprodução

Nahuel Medina, o assessor e sócio do candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) que acertou um soco no marqueteiro da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), na noite de segunda-feira (23), foi encaminhado pela Polícia Militar a uma delegacia e depois liberado, na madrugada desta terça (24).

Ele assinou um termo circunstanciado após o registro de um boletim de ocorrência por lesão corporal. O registro foi feito no 16º Distrito Policial de Indianópolis.

Medina, que se apresenta nas redes sociais como videomaker colaborador do PRTB, deu um soco no rosto de Duda Lima. O marqueteiro foi levado a um hospital e recebeu seis pontos no rosto. No registro da ocorrência, ele solicitou medida protetiva e pediu para que o caso seja investigado.

Após ser liberado, Medina afirmou que também registrou um boletim de ocorrência contra Lima. Ele alegou que também foi agredido. “A gente estava no debate e ele começou a xingar todo mundo e tentar passar códigos para o Nunes. Eu fui tentar filmar para mostrar como eles agem pelas costas, esses marqueteiros, e criam narrativas. Ele foi com toda força em mim, jogou meu celular para baixo, enfiou a mão na minha camisa e me arranhou até embaixo. Meu peito está todo vermelho”, explicou.

“Naquele momento, eu só me defendi. Instintivamente, foi aquilo que aconteceu e todo mundo viu. Eu vim para cá para gerar um boletim de ocorrência contra ele de agressão, porque ele me agrediu primeiro”, declarou.

“Lamentável, nunca vi nada nesse nível, nunca vi esse comportamento. Foi um soco com uma força absurda”, disse o prefeito de São Paulo, candidato à reeleição.

O debate foi organizado pelo Grupo Flow. A confusão começou após a expulsão de Marçal do evento pela quebra de regras do debate, já durante as considerações finais. Na ocasião, ele ofendeu Nunes. Desta vez, não houve agressão física entre os candidatos.

