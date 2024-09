Alvo de um soco no final do debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo promovido pelo grupo Flow, na noite de segunda-feira (23), o marqueteiro Duda Lima deixou o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na madrugada desta terça (24), após levar seis pontos perto do olho esquerdo.

Lima, que trabalha na campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), foi agredido por um assessor do adversário Pablo Marçal (PRTB). O marqueteiro foi submetido a uma tomografia.