Após declarar apoio, Simone Tebet se encontra com Lula e Alckmin: "Total apoio", diz ex-candidata

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

"O Brasil que eu quero só pode ser construído por Lula e Alckmin", afirmou Tebet. Foto: Reprodução de TV

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), se encontraram com a ex-candidata do MDB e senadora, Simone Tebet, nesta sexta-feira (7), em São Paulo.

Simone Tebet anunciou apoio ao ex-presidente na quarta-feira (5) em um hotel em São Paulo. Ela ficou em terceiro lugar na votação realizada no último domingo (2), com 4,9 milhões de votos (4,16%).

“Presidente Lula, este não era um encontro agendado. Temos diferenças políticas e econômicas, mas o que está em jogo é maior: amor ao Brasil, democracia e Constituição. Todas as sugestões que fizemos foram incorporadas. Pensamos da mesma forma. O Brasil precisa ser reconstruído. Um Brasil generoso e que inclua, que não fique ninguém para trás”, disse.

“Nós hoje estamos reunidos porque o que nos une é o nosso amor mais profundo ao Brasil, o nosso respeito incondicional à democracia, aos valores e princípios estabelecidos na Constituição. Hoje estou aqui muito feliz para dizer que o presidente Lula, a sua equipe econômica de assessores acaba de receber e incorporar todas as sugestões que fizemos no nosso programa de governo ao seu programa de governo.”

E emendou: “O Brasil que eu quero só pode ser construído por Lula e Alckmin”. Na sequência, Lula se comprometeu a executar as propostas assumidas.

Na quarta, ela havia dito que “ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar as suas propostas completas, depositarei nele o meu voto porque reconheço nele o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é por um Brasil que sonho ser de todos”.

Aliança

Simone Tebet e Lula selaram a aliança contra Bolsonaro em um almoço nesta quarta-feira em São Paulo, na casa da ex-senadora Marta Suplicy, que já teve passagens por PT e MDB.

Antes, a emedebista se encontrou com Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa encabeçada por Lula. Os dois tiraram uma foto segurando o plano de governo de Tebet.

Em fevereiro, antes mesmo de ser oficializada candidata pelo MDB, a parlamentar do Mato Grosso do Sul já havia dito, em entrevista, que em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro – que já lideravam as pesquisas de intenção de voto – o candidato do PL não teria o seu voto.

