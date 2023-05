Política Após deixar a Rede Sustentabilidade, líder do governo no Congresso diz que a sua relação com o partido “já tinha se esgotado”

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Randolfe Rodrigues disse que ainda não decidiu a qual partido deve se filiar Foto: Pedro França/Agência Senado Randolfe Rodrigues disse que ainda não decidiu a qual partido deve se filiar. (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, disse nesta sexta-feira (19) que a sua relação com a Rede Sustentabilidade, partido do qual anunciou desfiliação na quinta (18), havia “se esgotado”.

“A relação no âmbito da Rede já há algum tempo, eu já tinha trazido algumas reflexões, no âmbito da relação que nós tínhamos, de que a relação já tinha se esgotado”, declarou em entrevista à GloboNews.

“A relação não tinha mais razão de continuar, então, expus em carta aos dirigentes partidários o meu pedido de desfiliação”, prosseguiu. A saída de Randolfe da Rede ocorreu após um atrito do parlamentar com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre uma pesquisa de petróleo no Amapá.

Questionado sobre a relação com Marina, Randolfe disse que eventuais divergências não são “adequadas ao debate” no momento. “Eu e Marina Silva integramos o mesmo governo. Então, eu espero que nós continuemos a trabalhar juntos. A relação, no âmbito da Rede, eu externei as razões para desfiliação para o desligamento, no âmbito da carta que expus, né? Eu acho que eventuais divergências que temos, diferenças que temos, não me parecem adequadas ao debate agora”, afirmou.

Na quinta, em uma rede social, o parlamentar criticou uma decisão do Ibama contra pesquisa de petróleo na costa do Amapá. O instituto negou uma licença solicitada pela Petrobras para perfurar na bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Estado.

O Ibama é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, chefiado por Marina. Randolfe disse que lutará contra a medida.

Novo partido

O líder do governo no Congresso também disse que ainda não decidiu a qual partido deve se filiar. “Depois de uma separação, é bom ficar um tempo solteiro. Então, ainda não tenho debates sobre possíveis destinos partidários”, declarou.

“Prefiro, durante algum tempo, deixar passar esse processo de afastamento, de desligamento da Rede. Mas, daqui a pouco, devo ter uma escolha partidária, que será necessariamente identificada com a minha trajetória”, prosseguiu.

