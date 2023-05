Economia Prévia do PIB brasileiro avança 2,4% no primeiro trimestre, a maior alta desde o fim de 2020

19 de maio de 2023

O IBC-Br, considerado uma prévia do PIB, foi divulgado pelo Banco Central

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, registrou alta de 2,41% no primeiro trimestre deste ano em relação aos três últimos meses de 2022, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (19) pela autoridade monetária.

A expansão do indicador foi a maior taxa trimestral desde o quarto trimestre de 2020 (3,93%), ou seja, em pouco mais de dois anos. O resultado foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes.

O indicador apresentou crescimento de 3,87% na comparação com os três primeiros meses de 2022 e, em 12 meses até março, registra expansão de 3,31%.

Já em março, na comparação com o mês anterior, o IBC-Br registrou uma pequena retração de 0,15%.

