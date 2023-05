Esporte Inscrições para a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre terminam neste domingo

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Tradicional prova do calendário de corridas do Brasil será realizada nos dias 3 e 4 de junho. (Foto: Foco Radical/Corre Brasil)

Um dos mais tradicionais eventos do calendário de corridas de rua do Brasil, a Maratona Internacional de Porto Alegre será realizada nos dias 3 e . As inscrições podem ser feitas até www.maratonadeportoalegre.com.br.

Além dos 42 quilômetros da maratona, o evento terá também a meia maratona, com 21 quilômetros, corrida rústica, com 7 quilômetros, e a Maratoninha, para crianças e adolescentes entre 3 e 14 anos.

A 38ª edição do evento terá a maior premiação dos seus 40 anos de história. A Maratona Internacional de Porto Alegre vai distribuir cerca de R$ 180 mil em dinheiro em premiação, sendo R$ 30 mil aos campeões masculino e feminino da maratona. No dia serão realizadas a meia maratona, a corrida rústica, com 7 quilômetros pela Orla do Guaíba, e a Maratoninha para crianças e adolescentes.

No dia será a vez da prova de 42.195 metros, que contempla passagem por locais simbólicos de Porto Alegre. Novidade desta edição, a maratona mais plana do Brasil vai incluir a região do Centro Histórico da capital gaúcha. Mais de 90% das vagas foram preenchidas por atletas de todas as regiões do Brasil e também estrangeiros.

“A edição deste ano da Maratona Internacional de Porto Alegre caminha para ser uma das maiores da história, iniciada em 1983. A maior premiação oferecida até vai neste sentido. No entanto, a participação de atletas deve ser a maior dos últimos anos e irá comprovar o quanto o evento é reconhecido entre os maiores do Brasil e amada pelos corredores”, afirma Paulo Silva, diretor da prova e do Clube de Corredores de Porto Alegre, organizador do evento.

Programação oficial

Outro fator que projeta a edição de 2023 como a maior da história da Maratona Internacional de Porto Alegre é a Feira da Maratona. A programação oficial do evento começará três dias antes das primeiras provas de corrida. A partir do dia o espaço temático estará aberto. É o local de retirada de kits pelos atletas inscritos, que também vai receber uma série de ativações e contará com atrativos para corredores, amigos da corrida e famílias.

A feira se estenderá até , dia das primeiras corridas. Além disso, ocorrerão outros dois eventos complementares aos atletas, com venda de ingressos e reservas antecipadas. Na noite que antecede a prova de 42 quilômetros, será realizada a Maratona das Massas, no restaurante Casa do Gaúcho. Após a maratona, a partir do meio-dia, terá a Barbecue Sunset Party, a festa oficial da prova, com churrasco e música no Garden do Parque Harmonia.

Inscrições para a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre terminam neste domingo

2023-05-19