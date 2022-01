Horas após receber alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na quarta-feira (05), o presidente Jair Bolsonaro viajou a Buriti Alegre, no interior de Goiás, para acompanhar um jogo de futebol beneficente organizado pelo cantor sertanejo Marrone, da dupla Bruno & Marrone.

A partida “Amigos do Marrone contra a fome” contou com a participação de jogadores de futebol, celebridades e ex-atletas. Carlos Bolsonaro e Jair Renan, filhos do presidente, também entraram em campo. No gramado, antes do jogo, Bolsonaro passou a bola para Marrone e posou para fotos.

Bolsonaro chegou a Buriti Alegre de helicóptero pouco antes das 20h de quarta. Na entrada da cidade, foi montado um corredor com grades, onde moradores o aguardavam. Ao lado do cantor Marrone e do prefeito do município, André Chaves (PMDB), Bolsonaro cumprimentou os apoiadores.

O evento, que começou por volta das 21h, não estava na agenda oficial do presidente. Bolsonaro deixou o estádio às 23h15min.

Alta hospitalar

Bolsonaro saiu do Hospital Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, na manhã de quarta-feira. Ele estava internado desde a madrugada de segunda-feira (03), por conta de uma obstrução no intestino.