Essa foi a segunda vez que a Coreia do Norte fez o lançamento de um míssil hipersônico Foto: Divulgação Essa foi a segunda vez que a Coreia do Norte fez o lançamento de um míssil hipersônico. (Foto: Divulgação)

A Coreia do Norte realizou com sucesso o teste de um míssil hipersônico, informou na quarta-feira (05) a agência oficial de notícias KCNA. O míssil transportava uma “ogiva hipersônica”, que “atingiu com precisão um alvo a 700 quilômetros de distância”.

Essa foi a segunda vez que a Coreia do Norte fez o lançamento de um míssil hipersônico, uma arma sofisticada que mostra os avanços da indústria de defesa de Pyongyang.

O lançamento aconteceu depois que o ditador norte-coreano Kim Jong-un prometeu, em mensagem de Ano-Novo, reforçar a defesa de Pyongyang.

As armas hipersônicas geralmente voam em direção a alvos em altitudes mais baixas do que os mísseis balísticos e podem atingir mais de cinco vezes a velocidade do som.

De acordo com militares sul-coreanos, o país vizinho disparou o míssil no Mar do Japão, a leste da península coreana.

Reações

O governo japonês condenou o lançamento do míssil no Mar do Japão e disse que vai reforçar ainda mais os seus sistemas de monitoramento.

Os Estados Unidos também condenaram o lançamento do projétil. “Esse disparo viola várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU e representa ameaça aos vizinhos da Coreia do Norte e à comunidade internacional”, disse um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, apelou à diplomacia após o lançamento do projétil, pedindo diálogo entre a Coreia do Norte e os demais países.

