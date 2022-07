Economia Após denúncias de assédio sexual, Caixa terá espaço dedicado exclusivamente para atender mulheres

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Daniella Marques substituiu Pedro Guimarães na presidência do banco Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Daniella Marques substituiu Pedro Guimarães na presidência do banco. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Até o início de agosto, cerca de cem agências e postos de atendimento da Caixa Econômica Federal no País deverão contar com um espaço criado especialmente para proteção e promoção do público feminino. A informação foi divulgada pela nova presidente do banco, Daniella Marques, em entrevista na segunda-feira (11) .

De acordo com ela, no local, o público feminino poderá se informar sobre canais de denúncia de crimes contra mulheres e também sobre serviços como abertura de empresas e crédito.

Canal interno

O mesmo processo de acolhimento está sendo implementado na Caixa para as 35 mil funcionárias que trabalham no banco. “Eu quero me aprofundar nas questões profissionais e onde estão as barreiras internas para que a gente capacite lideranças, que a gente vocacione o time de mulheres que trabalham na Caixa”, disse Daniella.

Ela substituiu Pedro Guimarães, que deixou a presidência da Caixa após denúncias de assédio sexual e moral.

Rumos da Caixa

Daniella falou sobre as primeiras medidas tomadas após tomar posse como presidente. “Tive orientação do alto comando da Caixa para promover o afastamento de algumas pessoas. Estou trazendo outros consultores estratégicos, da minha confiança, cada um especializado em um tema”, disse, citando áreas como gestão de pessoas e empreendedorismo, entre outras.

“A Caixa é o banco do social, é o banco do cidadão é o banco que está presente na vida dos brasileiros no dia a dia, que opera os benefícios sociais do governo federal. É o banco que está presente na habitação, que está presente no FGTS, que opera as loterias quando vai fazer a fezinha no domingo. O que a gente quer é reforçar esse enfoque no cidadão e também atuar muito próximo às prefeituras, aos municípios nos projetos ligados ao saneamento, à iluminação pública, creches, escolas”, afirmou a presidente.

Daniella destacou que o objetivo é usar o empreendedorismo como ferramenta de transformação social: “A gente quer apoiar os cidadãos brasileiros na sua independência financeira, na realização dos seus sonhos e também estar presente na vida deles em parceria com as prefeituras para estar desenvolvendo projetos de utilidade pública”.

