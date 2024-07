Grêmio Após derrota do Grêmio para o Cruzeiro, Renato Portaluppi dispara: “Alguns jogadores precisam ter vergonha na cara”

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Técnico gremista revela que fez fortes cobranças aos jogadores dentro do vestiário e pediu "vergonha na cara" Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Técnico gremista revela que fez fortes cobranças aos jogadores dentro do vestiário e pediu "vergonha na cara" (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a nona derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Grêmio segue na zona de rebaixamento. A vitória do Cruzeiro sobre os gaúchos por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), em Caxias do Sul, fez o técnico Renato Portaluppi reforçar a confiança na recuperação da equipe no campeonato. Mesmo assim, Renato fez fortes cobranças aos jogadores dentro do vestiário e pediu “vergonha na cara”.

O clima tenso entre comissão técnica e jogadores só aumenta, e Renato revelou que exigiu de parte do elenco uma postura diferente e que precisam ter “vergonha na cara” para tirar a equipe dessa fase ruim.

“O que falei é que alguns [jogadores] precisam ter vergonha na cara, eles têm que saber o tamanho do Grêmio. Falei isso no vestiário na frente do presidente. Eles têm tudo, não falta nada. Mas tem que ter a entrega dentro do campo. Não são todos. Alguns sentem, outros não. Esse choque já foi dado pra eles. Eles precisam dar a cara à tapa, mostrar porque vestem a camisa do Grêmio”, revelou o técnico. “É necessário vergonha na cara. Isso é fundamental no futebol. Cabe a cada um ter essa vergonha na cara”, reforçou.

Ainda na mesma resposta, Renato usou um exemplo pessoal. Ele contou que mora no hotel e tem vergonha em circular pelos corredores. Novamente, exigiu uma postura diferente por parte dos jogadores. Logo após a partida, nenhum jogador deu entrevista na saída do gramado, o que já havia acontecido contra o Juventude, no domingo (07).

“Eu falo com a minha família no telefone e mesmo pelo telefone fico com vergonha. Não é possível que o jogador não sinta o momento e não faça nada para mudar”, disse o treinador. Uma das justificativas de Renato para o mau momento do Grêmio, foi a falta de um centroavante para escalar. Afinal, Diego Costa segue se recuperando de lesão. Apesar das fortes cobranças sobre o elenco gremista, o técnico voltou a reforçar a confiança de que o time vai sair da zona de rebaixamento e se recuperar no Brasileirão. “Com a vitória, a confiança volta. Vão chegar jogadores, o grupo vai ficar forte. Muita gente fala que o Renato está discursando de novo. Não tenho dúvida alguma que vamos sair desta situação. Mas o momento é ruim”, completou Renato. Os jogadores gremistas se reapresentam na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para iniciar a preparação visando o duelo contra o Operário-PR, no sábado (13), pela Copa do Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/apos-derrota-do-gremio-para-o-cruzeiro-renato-portaluppi-dispara-alguns-jogadores-precisam-ter-vergonha-na-cara/

Após derrota do Grêmio para o Cruzeiro, Renato Portaluppi dispara: “Alguns jogadores precisam ter vergonha na cara”

2024-07-11