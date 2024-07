Política Lula diz que não vai à Olimpíada de Paris, mas enviará Janja em seu lugar

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

“Eu vou compensar mandando a Janja e eu vou ver a Olimpíada pelos olhos dela lá em Paris”, disse o presidente Foto: José Cruz/Agência Brasil (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não vai comparecer à abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, marcada para o dia 26, e que vai enviar a primeira-dama, Janja da Silva, no lugar dele.

Lula disse ainda que o ministro do Esporte, André Fufuca, vai representar o governo brasileiro. “O Fufuca vai como chefe do esporte brasileiro, mas como eu sou convidado pelo [Emmanuel] Macron [presidente da França], eu resolvi dizer que a Janja vai, porque eu tenho muita coisa para fazer, não posso ir”, afirmou Lula.

“Eu vou compensar mandando a Janja e eu vou ver a Olimpíada pelos olhos dela lá em Paris”, continuou o presidente. As declarações foram feitas nesta quinta-feira (11), no Palácio do Planalto, onde Lula recebeu atletas olímpicos e paraolímpicos que vão embarcar para os Jogos.

Na ocasião, foram celebrados os 20 anos do programa Bolsa Atleta. Um decreto de reajuste ao auxílio também foi assinado pelo presidente. Lula chegou a se emocionar quando lembrou da escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos, em 2016.

Janja também disse estar muito emocionada e lembrou que os uniformes dos atletas da delegação de 2024 foram bordados por artesãs da cidade de Timbaúba dos Batistas (RN), as mesmas que bordaram o vestido usado por ela na posse de Lula, no ano passado.

Lula ainda deu um recado para a primeira-dama: “O Fufuca estará lá, como ministro do esporte. […] E a Janja vai estar lá. Qualquer coisa que acontecer, ela tem que me ligar, pra eu reclamar com o Macron. Não deixa acontecer nada com os meninos e as meninas do Brasil”.

“Que vocês voltem mais vitoriosos do que já são”, completou o presidente.

2024-07-11